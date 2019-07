Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 17 | 10

Calciomercato Napoli - Ultime notizie : Calciomercato Napoli, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo del Napoli: acquisti e cessioni aggiornati al 1° Luglio 2019. Calciomercato Napoli: Acquisti Tutto fatto per il grande colpo: Kostantinos Manolas è un giocatore del Napoli. Il difensore greco è stato acquistato dalla Roma per 36 milioni di euro e andrà a formare, assieme a Koulibaly, una delle coppie difensive più temibili in circolazione. Riscattato Alex Meret ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ AD Bologna : 'Pulgar? Vogliamo tenerlo!' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Grigno la commissione UFC Avvia chiudere il negoziato con Alitalia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa Sto rientrando da verso una chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles incomincia gli ...

Calciomercato Juventus - Ultime notizie : Calciomercato Juventus, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo della Juventus: aggiornamenti sino al 1° Luglio. Calciomercato Juventus: mercato in entrata La trattativa per portare Adrien Rabiot a Torino, a titolo gratuito dal PSG, si è conclusa nella giornata odierna, con il centrocampista francese classe ’95 che percepirà un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione. Sempre a titolo gratuito, ma con trattativa ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Russia Ultime Notizie : Il 4 luglio Putin in Italia dopo il G20 : Russia ultime notizie: Il 4 luglio Putin in Italia dopo il G20 Lo scorso 3 aprile, era stato il suo assistente presidenziale, Yuri Ushakov, ad annunciarla. Ora, alla visita del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin manca poco. Il prossimo 4 luglio il capo del Cremlino è infatti atteso a Roma. Ancora in primavera, la visita di Putin era stata annunciata per giugno. Tuttavia, nei primi giorni dello scorso mese, Mosca ha ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio La Commissione Europea si avvia chiudere negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo italiano aiutato Mo la trattativa orientando la verso una chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera il collegio Sì domani alle ...

Emanuela Orlandi - Ultime Notizie : disposta apertura due tombe dal Vaticano : Emanuela Orlandi, ultime notizie: disposta apertura due tombe dal Vaticano Il prossimo 11 luglio saranno ispezionate due tombe all’interno del cimitero teutonico sito all’interno delle mura Vaticane. Un passo in più verso la scoperta della verità sul caso della sparizione di Emanuela Orlandi? Lo spera la famiglia da cui proviene la richiesta: da anni molte persone pongono dei fiori sui sepolcri ritenendo che potrebbe esserci seppellita la ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo a Bruxelles con l’apertura della plenaria del nuovo Parlamento Europeo con i nuovi eletti a presiedere al Presidente del Parlamento Europeo Antonio tajani Benvenuti al Parlamento Europeo la Casa Della Democrazia l’unica edizione Europea eletta dai cittadini Benvenuto ciascun deputato rappresenta i suoi ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Milano una guardia di finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7 milioni e mezzo di euro da parte quattro Onlus che si occupano di accoglienza Dei migranti è che risulterebbero legate ad esponenti della Ndrangheta le ONLUS avrebbero ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Doppio affare per Bartra e Pau Lopez? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: si cerca Gianluca Mancini dall'Atalanta. affare possibile tra i due club.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per la sinistra spunta il nome di Tierney - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie martedi 2 luglio 2019: tutte le voci, le indiscrezioni e le trattative sulle operazioni dell'estate.

Calciomercato Juventus News/ Per De Ligt si chiude in settimana? - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura di nuovo in caso Sea Watch sul quale sta intervenendo al governo francese che attacca il Ministro dell’Interno Matteo Salvini L’Italia non è un paese ma il comportamento di Salvini sulla questione migranti Non è accettabile a dirlo è stata la portavoce del governo francese sottolineando L’Italia non è stata ...