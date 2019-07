Ufficiale | Kevin Durant va ai Nets

lanotiziasportiva

(Di martedì 2 luglio 2019) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è diventata, uno dei più forti giocatori dell’attuale NBA, si è trasferito ai Brooklynper 164 milioni di dollari. Dirà sì al quadriennale da 164 milioni proposto dai, sarà la punta di un super team con Kyrie Irving, che ha già detto sì ad un quadriennale da 141 milioni, e DeAndre Jordan. Con l’obiettivo di vincere senza far parte di una delle squadre più forti mai assemblate.non giocherà nel 2019-20 per riprendersi dall’infortunio al tendine d’Achille rimediato in gara-5 delle Finals. Ivolevano una stella e non si sono fatti spaventare dall’idea di doverlo aspettare. Perché, uno dei più forti giocatori in circolazione, uno dei migliori realizzatori della storia che nei tre anni ai Warriors è diventato più completo e più forte che mai. Brooklyn è ...

