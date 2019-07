Ue | Conte | “Italia ha ottenuto garanzia di commissario economico e vicepresidenza”

Dl crescita - applausi e Contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Olimpiadi invernali 2026 - Conte : “E’ il sogno di tutto il Paese”. Mattarella : “Italia pronta a essere la casa di tutti gli atleti” : “Desidero a nome dell’Italia dare il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi, in un teatro alpino di straordinaria bellezza. L’Italia è pronta ad accogliere, facendo sentire a casa propria, tutti gli atleti confermando lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio, ha sostenuto la ...

Ue - Monti : “Italia isolata Conterà meno. Politica estera cacofonica - aggressiva e impotente”. Pd applaude : Duro attacco contro il governo da parte del senatore a vita Mario Monti, già ex presidente del Consiglio, nel corso dell’informativa del premier Giuseppe Conte in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. “L’isolamento dell’Italia in Europa è diventato evidente a tutti. Il raccolto del governo in Europa dopo un anno di Politica economica estera ed europea caratterizzata da cacofonia, aggressività ...

Salvini negli Usa : “Italia non si acContenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Eurogruppo trova accordo su bilancio zona euro. Centeno : “Italia rispetti regole. Ci affidiamo a Tria e Conte” : Una riunione fiume durata oltre dieci ore in cui l’Eurogruppo ha raggiunto il “miglior compromesso possibile” nell’accordo sul bilancio della zona euro, anche se al momento mancano molti dettagli sul tipo e il livello di finanziamento. E dove è stata confermata l’opinione del Comitato economico e finanziario e della Commissione per cui una procedura di infrazione è giustificata nei confronti dell’Italia. Per il presidente ...

Dl Sicurezza bis - Salvini a Conte e Moavero : “Italia risponda duramente ai richiami dell’Onu” : Matteo Salvini ha scritto una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, chiedendo che l'Italia risponda all'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dl Sicurezza bis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".