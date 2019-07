Ue a guida franco-tedesca | ora decisivo il Parlamento Ursula von der Leyen alla guida

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Quattro Vertici in poco piu' di un mese, 27 ore di negoziati negli ultimi tre giorni, un'infinita' di incontri bilaterali, mafine i capi di Stato e di governo sono riusciti a trovare un accordo sul pacchetto di nomine per l'Unione Europea nella prossima legislatura. La cristiano-democraticavon der, attuale ministro della Difesa del governo di Angela Merkel a Berlino, e' stata indicata come futuro presidente della Commissione, mentre la francese Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, andra' al posto di Mario Draghitesta della Banca centrale europea. I capi di Stato e di governo hanno anche scelto il premier liberale belga, Charles Michel, come presidente del Consiglio europeo e il socialista spagnolo, Joseph Borrell, come Alto rappresentante per la politica estera. "Questo accordo e' il frutto di un'intesa ...

