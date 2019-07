Trump | pronti dazi su prodotti europei | nel mirino anche pasta e formaggio

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

Usa - Trump : “Siamo pronti ad arresti di massa e rimpatri di milioni di clandestini” : Su ordine di Donald Trump, gli agenti dell’immigrazione statunitensi “la prossima settimana inizieranno” ad effettuare arresti di massa e rimpatri nei confronti di “milioni” di genitori e bambini “che sono entrati illegalmente negli Stati Uniti”. L’annuncio dei blitz, che dovrebbero avvenire nelle principali città americane, è arrivato dal presidente a poche ore dal lancio della campagna elettorale ...

Messico - pronti 6mila soldati al confine per fermare migranti. Scopo è convincere Trump a non mettere dazi sul Paese : Il Messico si è impegnato a schierare 6mila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i migranti che da lì potrebbero risalire il Paese puntando sugli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di giungere a un accordo sull’immigrazione con la Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, nel caso in cui non si raggiunga un consenso su nuove regole di asilo e controllo delle frontiere, ha minacciato di colpire il Messico con ...

Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Trump per Brexit : pronti grandi accordi : 16.09 Il presidente Trump attacca di nuovo il sindaco di Londra, Khan, definendolo "non un buon sindaco" e parlando del leader laburista Corbyn, come una "forza negativa". In conferenza stampa con Theresa May, Trump ha poi smentito le proteste per la sua visita: "Molto limitate. Sono le consuete fake news". Oltre a ribadire un accordo commerciale "molto sostanzioso" dopo la Brexit, esortando la May a "non mollare", Trump ha parlato anche delle ...

Trump vede May : «Pronti ad accordo per il dopo Brexit». Proteste in piazza : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Il sindaco Khan: «È il volto dell'ultradestra»

Huawei sfida Trump e Google : "pronti con il piano B" : Il giorno dopo il voltafaccia di Google, Huawei rilancia la sfida al gigante della Silicon Valley e alla Casa Bianca, dicendosi determinata a reagire e a trasformare quello che viene considerato come un “tradimento” in una opportunità di crescita. La casa di Shenzhen è pronta infatti a tirare fuori dal cassetto il piano B a cui con lungimiranza lavora da tempo, almeno dal 2012: quello di un sistema operativo tutto suo, ...