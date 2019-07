Trovato l’accordo | von der Leyen presidente Commissione Ue | Lagarde alla Bce

Mercato Juventus - scambio Spinazzola-Pellegrini : è fatta - Trovato l’accordo : Mercato Juventus – Tutto fatto per lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini, anticipato da Calcio Mercato .it già nel primo pomeriggio. Incontro proficuo tra Juventus e Roma, raggiunto un accordo in questi minuti. Adesso vanno definiti solo i dettagli relativi ai contratti dei due calciatori. Questa operazione potrebbe essere propedeutica, fare da apripista ad altre sempre tra Juve e Roma, su tutte […] More

Juventus - annunciato il nuovo colpo : “Trovato l’accordo con la Juve” : Juventus – L’Empoli è retrocesso in Serie B ma i suoi gioielli fanno gola alle big di Serie A. Se Rade Krunic è destinato a vestire la maglia del Milan, per Hamed Junior Traoré ed Ismael Bennacer le pretendenti sono altre. A rivelarlo è il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bruno’. Per il centrocampista ivoriano, in particolare, la trattativa […] More