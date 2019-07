Troppo grasse per fare le influencer Hater attaccano le Ferragni e Chiara li

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Perle fashion blogger bisogna essere magre”, “Non si può chiamare icona una corta e chiatta”, “Vestito da evitare se non si ha un punto vita definito”: la lista di commenti potrebbe andare avanti all’infinito. Sono quelli che le sorellee Valentina - si sono visti rivolgere dagli utenti dei social, dopo aver pubblicato alcuni scatti insieme.Gli outfit scelti dalle due per la sfilata di Gian Battista Valli sono diventati pretesto perbody shaming. Manon ci sta. La più nota dellenon è rimasta in silenzio e ha deciso di rispondere, sempre a mezzo social. Prima condividendo tra le sue storie il commento di un fan che le difende, poi prendendo parola lei stessa, in un’altra storia. “Ricordatevi che passare il tempo ad insultare altre donne non vi ...

