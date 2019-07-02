zazoomnews : Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:30 - #Traffico #02-07-2019 #10:30 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-07-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA Roma FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA Roma FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA Roma FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL ...
Traffico Roma del 02-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA CASSIA; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA.LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA CASSIA; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA.LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROBLEMI SU VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO POMEZIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE E IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROBLEMI SU VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO POMEZIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE E IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE TRA LA A24 RM-TE E VIA PRENESTINA. SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCAMANDOLFI IN USCITA DALLA CITTA’, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI TOR CERVARA- REBIBBIA. RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 01-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE TRA LA A24 RM-TE E VIA PRENESTINA. SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCAMANDOLFI IN USCITA DALLA CITTA’, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI TOR CERVARA- REBIBBIA. RALLENTAMENTI IN ...