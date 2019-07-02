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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 07:30 (Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO Roma. CODE ANCHE SULLA VIA ...
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