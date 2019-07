Tra il 2014 e il 2017 il ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto il suo nuovo minimo

Venezia - Cà Foscari atTrae cervelli in fuga e talenti : sono il 18% delle assunzioni dal 2014 : Su 174 nuove assunzioni effettuate dal 2014 a oggi il 18 per cento arriva dall’estero, da cervelli di rientro e talenti stranieri. Un risultato in controtendenza quello dell’Università Cà Foscari di Venezia, che con l’iniziativa “Brain Gain” riesce anche a riattrarre docenti italiani che avevano deciso di espatriare. Altre nuove assunzioni sono alle porte, per 28 posizioni di ricercatori e professori, per le quali sono ...

Venezia - Cà Foscari atTrae docenti dall’estero : sono il 18% delle assunzioni dal 2014 : Su 174 nuove assunzioni effettuate dal 2014 a oggi il 18 per cento arriva dall’estero, da cervelli di rientro e talenti stranieri. Un risultato in controtendenza quello dell’Università Cà Foscari di Venezia, che con l’iniziativa “Brain Gain” riesce anche a riattrarre docenti italiani che avevano deciso di espatriare. Altre nuove assunzioni sono alle porte, per 28 posizioni di ricercatori e professori, per le quali sono ...

Godzilla : Trama - cast curiosità del film del 2014 con Bryan Cranston ed Elizabeth Olsen : Martedì 4 giugno, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda il film del 2014 Godzilla, il reboot occidentale ufficiale della saga diretto da Gareth Edwards. Nel cast, oltre alla splendida e bravissima Elizabeth Olsen, anche un fisicatissimo Aaron Taylor-Johnson. Godzilla: trailer Godzilla: trama A Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all’interno di una centrale nucleare durante il quale ...