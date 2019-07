Tour de France 2019 | tutti gli italiani in gara | spiccano Vincenzo Nibali e Fabio Aru | ci

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Salvo novità dell’ultimo minuto, 15parteciperanno aldeche scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Un contingente abbastanza ridotto ma in linea con quanto visto negli ultimi anni, i nostri connazionali cercheranno di farsi valere in terra transalpina e hanno tutte le carte in regola per ben figurare in una Grande Boucle che si preannuncia estremamente impegnativa e avvincente. I riflettori saranno puntati in particolar modo suche, dopo il secondo posto al Giro d’Italia, potrebbe anche lottare per la classifica generale ma soltanto dopo il primo arrivo in salita capiremo davvero quali saranno le condizioni di forma dello Squalo e se potrà realmente ambire al podio. Il capitano dela Bahrain-Merida potrebbe anche concentrarsi sulle singole tappe e magari sulla maglia a pois, il siciliano sarà affiancato dai compagni di squadra ...

