Tour de France 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Presenti Geraint Thomas e

(Di martedì 2 luglio 2019) Meno di due settimane alla partenza delde, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle stradesi non mancherà. Le 18 formazioni Worldsaranno affiancate da Arkéa-Samsic, Cofidis, Total Direct Energie e Wanty-Gobert,grazie alle wildcard concesse dall’organizzazione, per un totale di 22 squadre e di 176 corridori. Ci sarà sicuramente il campione in carica(Team INEOS), affiancato dal giovane colombiano Egan Bernal (Team INEOS) tra le fila della formazione sicuramente più attrezzata, ma la lotta ...

