Torna sulle spiagge italiane il Lega Volley Summer Tour

Meteo - altro che Estate! Sulle Dolomiti Torna la neve : intensa nevicata sulla Marmolada con -2°C [VIDEO] : È arrivata ufficialmente l’Estate ma ha portato con sé un maltempo estremo al Nord, dove sono attesi fenomeni molto violenti come tornado, grandine molto grande, nubifragi e alluvioni lampo, secondo l’avviso del centro europeo Estofex. Già nelle scorse ore, Torino e Milano sono state colpite da nubifragi e violente grandinate che hanno imbiancato e allagato le strade, provocando gravi danni e anche una vittima. Ma oltre al maltempo estremo ...

La Lega Torna a spingere sulle Autonomie - ma la maggioranza degli italiani è contraria : Mentre la Lega torna ad incalzare sull'Autonomia differenziata, l'istituto di ricerca Demopolis ha condotto un'indagine sul tema da cui è risultato che il 53% dei cittadini sarebbe contrario. L'opinione pubblica appare divisa sia a livello regionale che a livello politico: ad essere favorevoli al regionalismo differenziato infatti sono per la maggior parte cittadini del Settentrione ed elettori del Carroccio.

Blackout in Sud America : Torna l’elettricità - mistero sulle cause del guasto : E’ tornata l’elettricità in alcuni Paesi del Sud America, dopo un maxi Blackout che ha lasciato al buio non solo l’intero territorio dell’Argentina (meno la provincia di Tierra del Fuego) ma anche il vicino Uruguay. Il guasto si è registrato poco dopo le 7 locali (le 12 italiane) di ieri a partire dalle centrali idroelettriche di Yacyretà, al confine con il Paraguay, e Salto Grande. Non sono ancora note le cause ...

CCN - Saverio Raimondo Torna su Comedy Central. «Faremo satira sulle europee». Valentina Nappi prima ospite : Saverio Raimondo, CCN Alla vigilia delle elezioni europee, Saverio Raimondo non poteva trattenersi dall’affrontare a modo suo i temi più divisivi della campagna elettorale. Lo stand up comedian stasera alle 23.00 tornerà su Comedy Central con la quinta stagione di CCN – Comedy Central News, il suo late show. Il comico ripartirà con alcune novità, tra cui le interviste in esterna ed un cartone animato di cui lui stesso sarà il ...

Tornado Farage sulle Europee : 37% Disastro storico Tory : quinti al 7% : Domani si vota nel Regno Unito per eleggere i 73 rappresentanti britannici nel nuovo Parlamento europeo. Il Brexit Party di Nigel Farage è dato al 37 per cento, mentre i Tories Segui su affaritaliani.it

Giro d’Italia - Torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del terremoto [FOTO] : Il Giro d’Italia torna sulle strade del terremoto di L’Aquila oggi nella 7ª tappa della corsa rosa: è tornato a splendere il sole dopo tanti giorni di freddo e pioggia, e la corsa è letteralmente esplosa: i corridori hanno percorso i primi 110km di gara ad una velocità folle (media vicina ai 50km/h), tanto che si sono ritirati Laurens De Plus e Fernando Gaviria. Il Giro perde così un altro grande protagonista per le volate di gruppo ...

Mak Mixology : riTorna l’aperitivo sulle note del pianista Salvo Pipitone : Mak Mixology: dopo il grande successo, ritorna l’aperitivo sulle note del pianista Salvo Pipitone nella suggestiva Galleria delle Vittorie. Appuntamento