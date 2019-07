Tiro a volo | Mondiali Lonato 2019 | Mauro De Filippis in testa nel trap! Italia prima

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : comanda la sammarinese Alessandra Perilli - indietro le tre azzurre : Prima giornata di gare a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove per i Mondiali di Tiro a volo, sono iniziate le qualifiche del trap femminile: comanda la sammarinese Alessandra Perilli con 73/75, mentre la potenziale finale di domani è completata da cinque atlete al secondo posto con 72, ovvero l‘iberica Fatima Galvez, le russe Iuliia Saveleva e Yulia Tugolukova, la statunitense Ashley Carroll e la cinese Weiyun Deng. indietro le ...

Tiro a Volo - ieri la cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo : riflettori accesi su Lonato : La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide Con la cerimonia d’inaugurazione di ieri, lunedì 1 luglio, si sono ufficialmente accesi i riflettori su Lonato. La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide. Numeroso il pubblico che, per l’occasione, ha ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli azzurri oltre alle medaglie cercano punti per il ranking nel trap maschile : Scatteranno domani i Mondiali di Tiro a volo: a Lonato gel Garda, in provincia di Brescia, si assegneranno i titoli iridati sia nella categoria senior che in quella junior. Non saranno in palio, al contrario di quanto si possa pensare ed al contrario di quanto accaduto con la rassegna iridata dello scorso anno, carte olimpiche. Verranno però distribuiti punti pesantissimi per il ranking olimpico, che fanno gola agli azzurri del trap maschile, ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Le macchine sono pronte a sparare i loro piattelli iridati. Le pedane sono state tirate a lucido e Lonato del Garda è pronta a offrire il suo solito e unico meraviglioso scenario per i Mondiali 2019 di Tiro a volo. Una kermesse – quella di quest’anno – molto particolare perchè pur essendo quella di intermezzo fra i Mondiali Assoluti di Tiro di Changwon 2018 e le Olimpiadi di Tokyo 2020, non fornirà direttamente nessun pass ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Inizieranno ufficialmente oggi con i primi allenamenti e la cerimonia di apertura i Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda (Brescia): la rassega iridata vedrà iniziare le gare domani, martedì 2 luglio, per concludersi mercoledì 10. Dal 2 al 4 le gare di trap, il 5 le prove di double trap e l’inizio dello skeet, mentre 6,7, 9 e 10 luglio saranno dedicati ancora allo skeet. Le dodici finali verranno trasmesse in diretta streaming sui ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Cainero-Rossetti tingono d’oro una giornata azzurra! Bacosi-Filippelli finiscono secondi : Risuona l’inno di Mameli ancora una volta nello Shooting Centre di Minsk agli European Games 2019. Nella finale tutta italiana del Mixed Team di Skeet, Chiara Cainero e Gabriele Rossetti si prendono l’oro battendo allo shoot off i compagni di nazionale Diana Bacosi e Riccardo Filippelli. Sulle pedane oggi fredde ma scaldate da un tiepido sole bielorusso, i binomi tricolori (guidati da Andrea Benelli) si sono sfidati sino ...

Tiro a volo - European Games 2019 : oro e argento Italia! Finale tutta azzurra nello skeet misto! : Anche nell’ultima gara in programma nel Tiro a volo agli European Games di Minsk arrivano medaglie per l’Italia: nello skeet misto (specialità che non sarà presente alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020) al termine delle qualificazioni monopolizzano le prime due posizioni le due coppie azzurre, che andranno a giocarsi oro e argento nello scontro diretto in Finale. Record europeo delle qualificazioni per Chiara Cainero e Gabriele ...

European Games di Minsk – Tiro al volo : tre medaglie per gli azzurri - Diana Bacosi vince l’oro nello skeet femminile : Due medaglie nella gara femminile con Bacosi e Cainero che vincono rispettivamente oro e bronzo, sul podio nel maschile anche Rossetti Splendida giornata per l’Italia nel Tiro a volo agli European Games di Minsk, gli azzurri si portano a casa tre medaglie di cui una d’oro grazie a Diana Bacosi nello skeet femminile. Insieme a lei sul podio anche Chiara Cainero, che chiude al terzo posto mettendosi al collo un luccicante ...

Tiro a volo - European Games 2019 : lo Skeet maschile va allo svedese Nilsson. Rossetti si tinge di bronzo : Arriva un’altra medaglia dal Tiro a volo per i colori azzurri in quel di Minsk, dove sono in corso di svolgimento gli European Games 2019. A mettersela al collo è il campione olimpico in carica dello Skeet maschile Gabriele Rossetti che totalizzando in finale lo score di 46/50 si prende il bronzo, in una gara complicata vinta da Stefan Nilsson. Lo svedese infatti rompendo 57 dei 60 piattelli a disposizione batte di misura il rivale della ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Diana Bacosi IMPLACABILE! Ennesimo oro di una carriera da fuoriclasse. Bronzo per Cainero : Risuona l’inno di Mameli sulle pedane dello Shooting Centre di Minsk. Il merito è della campionessa olimpica in carica di skeet Diana Bacosi che, anche in Bielorussa, agli European Games 2019, ha fatto valere il suo status di tiratrice straordinaria. L’umbra infatti è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla francese Lucie Anastassiou al termine di una rimonta culminata sul 53 a 53, dopo i primi 60 piattelli a disposizione. Lo ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello Skeet femminile : Le “Sorelle d’Italia” dello Skeet non tradiscono neppure questa volta. Diana Bacosi e Chiara Cainero infatti accedono alla finale dello Skeet femminile agli European Games 2019 di Minsk. Nonostante le condizioni meteo avverse le azzurre arrivano fra le prime sei: la campionessa olimpica di Rio 2016 lo fa addirittura con il primo punteggio sbriciolando complessivamente, fra ieri e oggi, 120/125 piattelli a disposizione – ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Italia - è caccia grossa tra Tiro a volo e ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 7.54: Nello skeet femminile e maschile poi Diana Bacosi, Chiara Cainero, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli saranno impegnati nelle qualifiche con grandi possibilità di entrare in finale e lì giocarsi le medaglie, per andare a rimpinguare il bottino azzurro in questa rassegna ...