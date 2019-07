The Flight Attendant | Kaley Cuoco sarà protagonista della serie tv per WarnerMedia

dituttounpop

(Di martedì 2 luglio 2019) Thela produttrice etv tratta dall’omonimo libro di Chris Bohkalian per.The Big Bang Theory si è concluso anche in Italia con il finale andato in onda settimana scorsa su Premium Joi. Il cast è già alla ricerca di nuovi progetti e abbiamo le prime notizie per, l’attrice che per dodici anni ha dato il volto a Penny.infatti ha firmato un contratto di produzione in esclusiva con Warner Bros. TV, casa di produzione che è la sua casa ormai da 12 anni. In seguito a questo accordo l’attrice produrrà The, di cuianche.Launa co-produzione tra la sua Yes, Norman Productions, la Berlanti Productions e Warner Bros. TV, e verrà rilasciata dal servizio streaming diche debutterà nel 2020.Theè tratta ...

rtl1025 : ?? Domani, lunedì 24 giugno ?? Ore 15.00 ?? @BenjieFede ospiti in The Flight @Benji_Mascolo @fedefederossi - AllegraDavide : RT @dituttounpop: #KaleyCuoco sarà la protagonista di #TheFlightAttendant, una serie tv in sviluppo per il servizio streaming #WarnerMedia.… - dituttounpop : #KaleyCuoco sarà la protagonista di #TheFlightAttendant, una serie tv in sviluppo per il servizio streaming… -