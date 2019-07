Terremoto | ‘donazioni su conti personali’ | chiuse indagini su ex sindaco e senatore

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul proprio conto privato e su quello di società da lui gestite. In totale sette episodi, uno di peculato e sei di abuso d’ufficio. Sono le accuse formulate dalla procura di Macerata al termine delleche vedono coinvolto l’exdi Visso eleghista, Giuliano Pazzaglini. “Lehanno accertato che ho fatto il bene della comunità senza avere alcun ritorno personale – ha commentato l’ex primo cittadino a ilfattoquotidiano.it – Nel fascicolo ho trovato tutto ciò che serve per dimostrare la mia buona fede”. I presunti illeciti, contenuti nell’avviso di chiusuraconsegnato al, si riferiscono a fatti del 2017, quando ancora Pazzaglini eradel piccolo paese marchigiano al centro del cratere sismico del 2016. All’appello, secondo gli ultimi riesami ...

