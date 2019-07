Tenta di defenestrare figlia dopo futile lite | arrestato 32enne

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – E’ accaduto ieri sera in Largo Ferruccio Mengaroni. La segnalazione giunta alle pattuglie del Reparto Volanti era quella di unain famiglia, contivo del padre disua. Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato due donne e tre figli minori, di cui una in forte stato di agitazione; quest’ultima dapprima tranquillizzata, e poi sentita dagli agenti, ha confermato iltivo da parte del padre di gettarla giu’ dal balcone raccontando che, durante unaper futili motivi, l’uomo, separato dalla madre ma convivente ancora sotto lo stesso tetto, ha iniziato ad aggredirle prima verbalmente, per poi passare alle vie di fatto. Ha poi sollevato la sedia dove la minore era seduta, minacciando di buttarla fuori dalla finestra. Sono immediatamente intervenute in suo aiuto la madre ed un’ amica di quest’ultima, ...