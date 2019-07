Tennis | Universiadi 2019 | i convocati dell’Italia Saranno quattro gli azzurri in campo

oasport

Anche il tennis sarà uno degli sport protagonisti alle Universiadi di Napoli: si giocheranno infatti cinque tabelloni (singolari, doppi di genere e doppio misto) sulla terra rossa tra il 5 ed il 13 luglio nel capoluogo campano. Per l'Italia, sia nel tabellone maschile che in quello femminile, in gara i finalisti dei Campionati Nazionali Universitari, ovvero Gian Marco Ortenzi (2.4) e Alessandro Ceppelini (2.2) tra gli uomini e Natasha Piludu (2.4) e Camilla Abbate (2.3) tra le donne. I due campioni nazionali, ovvero Ortenzi e Piludu, formeranno anche la coppia in gara nel doppio misto. Questi i giocatori in gara per l'Italia: Gian Marco Ortenzi (2.4) Alessandro Ceppelini (2.2) Natasha Piludu (2.4) Camilla Abbate (2.3)

