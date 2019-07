Temptation Island news | “Katia come me? Vedo più la Marini” | parla ex protagonista

Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il 2 falò a Temptation Island : Temptation Island: Nunzia e Arcangelo non stanno più insieme Altro che ritorno di fiamma, Nunzia e Arcangelo si sarebbero lasciati dopo Temptation Island! A rivelarlo alcune persone vicino alla coppia a noi di Gossipetv. Pare che i due siano tornati a Ottaviano, comune campano di poco più di 20 mila abitanti, da separati. Dunque cosa […] L'articolo Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il 2 falò a Temptation Island proviene da Gossip e ...

Temptation Island : Giulio e Sabrina Sempre più Vicini! : Nella storia di Temptation Island sono molte le coppie che partecipano al programma per mettersi alla prova. Come Sabrina e Nicola che stanno vivendo il docu-reality di Canale 5 in maniera diversa. La seconda puntata di Temptation Island 2019 ha confermato la profonda intesa che c’è al momento fra Giulio Raselli, uno dei tentatori più famosi presenti nel villaggio sardo che ospita il docu-reality di Canale 5, e Sabrina Martinengo. La donna ...

“Assurdo”. Nunzia - dalla ragione al torto. Tutti contro la concorrente di Temptation Island : Corna in diretta a Temptation Island. Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia ha reagito malissimo. Nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori hanno giocato un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: “Durante la loro esterna – ha spiegato Bisciglia -, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è ...

Temptation Island - incidente per un ex protagonista : cos’è successo : Roberto Ranieri di Temptation Island ha avuto un grave incidente in auto: le ultime news Poco fa il portale News UeD ha riportato una notizia che ha fatto immediatamente molto preoccupare i tantissimi fan di Temptation Island di Filippo Bisciglia. Cos’è successo? Roberto Ranieri ha avuto un grave incidente in auto. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, ha partecipato al programma come fidanzato di Valeria Vassallo. I due, una volta ...

Temptation Island 2019 : Sabrina sempre più vicina a Giulio - Nicola furioso : La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri 1 luglio in prima serata su Canale 5, ha suscitato molte emozioni nel pubblico, che ha seguito con interesse le dinamiche delle varie coppie, decretando il successo in termini di ascolti del reality prodotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio tra Nunzia e Arcangelo, i fan del programma hanno assistito all’avvicinamento tra la 42 enne Sabrina e il single Giulio Raselli, quest’ultimo già ...

Temptation Island? Ecco il segreto del successo di Filippo Bisciglia : la bomba del signore di Mediaset : I talk politici sono tutti in vacanza, tranne due. Questi due sono, curiosamente, su Rete4. Parlo di Quarta repubblica, condotto da Nicola Porro e Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Quest' ultimo, in onda il giovedì alle 21.25, in una sua recente puntata ha avuto ospite un alto espone

Arcangelo e Nunzia/ La proposta dei fan : 'lei e Andrea perfetti' - Temptation Island - : Arcangelo e Nunzia potrebbero tornare insieme dopo un nuovo falò. I fans attaccano ei e c'è chi scrive: 'fidanzati con Andrea', Temptation Island,.

Temptation Island 2019 - 2a PUNTATA/ Tutto finto per i tentatori? Ecco la verità : Seconda PUNTATA di TEMPTATION ISLAND: cosa è successo? La situazione coppia per coppia: Andrea e Jessica il caso più delicato....

Gossip Temptation Island - Teresa Langella : “I tentatori non recitano” : Teresa Langella sui tentatori di Temptation Island svela: “Non sono manovrati!” Teresa Langella, prima di diventare tronista a Uomini e Donne, è stata una delle varie tentatrici della scorsa edizione di Temptation Island. In quella circostanza ha fatto molto discutere per aver messo in crisi uno dei fidanzati: Andrea Celentano, il quale ha rischiato di perdere la sua fidanzata Raffaela. E oggi Teresa Langella è tornata a parlare di ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia "merita più spazio" : le parole del super big : Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, sta ricevendo ottime critiche. Adesso scende in campo anche l’autorevole voce di Maurizio Costanzo: “Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione”, esordisce così Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo. “È un ragazzo talentuoso e, al con

Replica Temptation Island - la 2ª puntata online su Mediaset Play e Witty : Ieri sera, 1 luglio, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il programma dove sei coppie in crisi partecipano per riuscire a mettere alla prova le loro relazioni e capire se il partner che hanno vicino è quello giusto. La serata è stata ricca di sorprese e colpi scena: Nunzia ha chiesto il falò di confronto ad Arcangelo ed i due si sono lasciati. Qualche giorno dopo però, la donna ha voluto rivedere l'uomo per un chiarimento ...

Temptation Island 2019 : puntate - anticipazioni e coppie : Appuntamento ogni lunedì, a partire dal 24 giugno, in prima serata, su Canale 5, con il reality delle tentazioni condotto da...

Temptation Island - Teresa Langella : "I tentatori non sono manovrati" : Teresa Langella, intervistata, dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha rivelato aspetti inediti della propria partecipazione, lo scorso anno, a 'Temptation Island'. La giovane cantante napoletana si era avvicinata ad Andrea Celentano ma aveva adocchiata l'attuale fidanzato Andrea Dal Corso, sceso, per lei, durante il trono ad Uomini e Donne: Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I ...

La produzione di Temptation Island sbotta contro le coppie : "Nessuno vi ha invitato" : "Alcuni vip dicono di aver declinato il nostro invito a partecipare, ma non sono mai stati invitati", si legge sul profilo...