Temptation Island | “Cavalcami | cavalcami più forte” | la proposta hot di Katia al single

Temptation Island - Nunzia distrutta per la sua ultima decisione : Seconda chance per Arcangelo, Nunzia attaccata dai telespettatori di Temptation Island: ha fatto la scelta sbagliata? A Temptation Island, Nunzia ha deciso di incontrare per la seconda volta Arcangelo: pensa di aver sbagliato anche lei; una scelta, la sua, che lascia allibiti. Sembrava davvero intenzionata a non soprassedere al bacio del fidanzato con la bionda […] L'articolo Temptation Island, Nunzia distrutta per la sua ultima decisione ...

Temptation Island - telecamera nascosta e corna in diretta. Arcangelo - Sonia e Nunzia - triangolo da censura : corna in diretta a Temptation island. Arcangelo bacia la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia reagisce malissimo. Nel reality malandrino di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori giocano un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: "Durante la

Ascolti TV | Lunedì 1 luglio 2019. Temptation Island vince con il 22.4%. L’ennesima replica di Pretty Woman conquista il 17.4% : Pretty Woman Su Rai1 Pretty Woman ha conquistato 3.302.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.718.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 928.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Death Race ha catturato l’attenzione di 1.059.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Prima dell’Alba – La Rampa ha raccolto davanti al video 715.000 ...

Ascolti Tv Lunedì 1 luglio : Pretty Woman su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5 : Ascolti Tv Lunedì 1 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Pretty Woman – Rai 1 – milioni e %Hawaii Five-0 – Rai 2 – milioni e %Prima dell’alba – La Rampa – Rai 3 – milioni e %Temptation Island – Canale 5 – milioni e %Quarta Repubblica – Rete 4 – milioni e %Death Race – Italia 1 – milioni e %Il socio – La7 – mila e %Agente 007 ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : Vittorio farà ingelosire Katia : Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, di cui lunedì 8 luglio verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste per questa edizione. Un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e che sicuramente non deluderà il pubblico da casa, dato che anche questa volta sono previsti dei falò e degli incontri tra le coppie in gara che si stanno ...

«Temptation Island 2019» : fra Arcangelo e Nunzia e l’empatia di Bisciglia : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Baciare la tentatrice non era nulla, solo un modo per capire se tenesse davvero alla sua fidanzata. È questa la teoria che Arcangelo espone ...

Temptation Island 2019 - 2a puntata/ Katia regina trash - Andrea il più paziente ma... : Seconda puntata di Temptation Island: cosa è successo? La situazione coppia per coppia: Andrea e Jessica il caso più delicato....

KATIA FANELLI 'CAVALCAMI!'/ Video - avance fotonica a Giovanni - Temptation Island - : KATIA FANELLI continua a sorprendere a Temptation Island 2019. Durante la seconda puntata la fotonica provoca il single Giovanni: 'cavalcami forte'

Temptation Island - 2^ puntata : Nunzia lascia il fidanzato ma poi ci ripensa : Temptation Island, il seguito reality show in onda su Canale 5 ogni lunedì sera, è arrivato questa settimana alla sua seconda puntata, dopo il rinvio dell'inizio dello show inizialmente previsto il 17 giugno. Nella prima puntata abbiamo conosciuto i tentatori e le tentatrici e le sei coppie partecipanti: Nunzia e Arcagelo, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Vittorio e Katia e Cristina e David. Solamente questi ultimi erano già ...

“Si sono lasciati”. Salta la prima coppia a Temptation Island : “Non lo voglio nemmeno salutare”. Alla fine Nunzia e Arcangelo si dicono addio. È scoppiata ufficialmente la prima coppia di “Temptation Island 2019”, determinante il video in cui lui non credeva di essere ripreso in cui sostanzialmente ammette anni di tradimento e vita condivisa insieme in maniera forzata. “Io in tredici anni – queste alcune delle parole che Nunzia ha detto ad Arcangelo – quello che ti ho dato lo so! Ti ...

Temptation Island 2019 - Seconda Puntata : Colpo di Scena tra Nunzia e Arcangelo! : Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Nunzia davanti al falò decide di lasciare definitivamente Arcangelo. Jessica si avvicina sempre di più ad Alessandro. Katia non sente nostalgia per Vittorio. Massimo liquida Federica per conquistare Elena! Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Arcangelo quando meno se lo aspetta, viene ripreso quando ruba un bacio alla single Sonia. La fidanzata Nunzia chiede immediatamente un falò di confronto. Lui ...

Anticipazioni Temptation Island : Andrea stanco - Nunzia cambia idea : Temptation Island 2019 Anticipazioni terza puntata: nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo La terza puntata di Temptation Island 2019 si preannuncia ricca di avvenimenti e colpi di scena. A partire da quello che riguarda Nunzia e Arcangelo: dopo il falò anticipato la coppia napoletana era scoppiata ma la ragazza ha avuto un ripensamento. Nunzia ha […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island: Andrea stanco, Nunzia cambia idea proviene da ...

Jessica e Andrea - a Temptation Island lei cotta di Alessandro ma è lui a stupire tutti : Temptation Island, Jessica Battistello cotta di Alessandro Cannataro La fidanzata di Temptation Island più discussa, almeno per il momento, è Jessica Battistello che non appena entrata nel villaggio di quest’anno ha trovato subito del feeling con il tentatore Alessandro Cannataro; a differenza del suo fidanzato Andrea Filomena Jessica si è lasciata andare sin dalla prima puntata […] L'articolo Jessica e Andrea, a Temptation Island ...

Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island : la decisione di Nicola : Temptation Island: Giulio Raselli conquista Sabrina, la fidanzata di Nicola Si intensifica sempre più il rapporto tra Giulio Raselli e Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Fin dalla prima puntata tra i due è nato un feeling speciale e nel corso della seconda serata del programma Giulio e Sabrina hanno avuto modo di approfondire il […] L'articolo Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island: la decisione di Nicola ...