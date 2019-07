Taylor Mega | vacanze in Sardegna assieme al milionario iraniano Hormoz Vasfi

attualitavip.myblog

(Di martedì 2 luglio 2019)si gode lesotto al sole dellaal. Dopo aver preso parte all’Isola dei Famosi e partecipato come guest star al Grande Fratello 2019,ha deciso di trascorrere qualche giorno in compagnia. L’influencer, 25 anni, è stata sorpresa da “Novella2000” appuntoal, che di primavere ne conta 56.è un businessman molto facoltoso che in passato è stato legato all’attrice e showgirl Yvonne Scio.non guarda di buon occhio l’obbiettivo del paparazzo perché sembra che voglia mantenere l’anonimato ma già qualche tempo fa si era parlato di un loro viaggio in Vietnam. Quello che è certo è che sull’account Instagram din, ex di Sferra Ebbasta e Tony Effe della “Dark Polo Gang”, non c’è alcuna traccia dell’uomo d’affari…

