Suits | il teaser dell’ultima stagione e il ritorno di Mike – Notizie Serie Tv

(Di martedì 2 luglio 2019), ildell’ultimamostra ildi Patrick J. Adams nei panni diRoss.tvUSA Network ha rilasciato il primotrailer della nona e ultimadi. Il trailer include anche le prime immagini deldi Patrick J. Adams, ne abbiamo parlato qui.L’attore tornerà nel quinto episodio della nonadove si sconterà in tribunale con Harvey, e Samantha (interpretata da Katherine Heigl). Nel trailer, che trovate sotto,dice di avere sempre tempo per un vecchio amico. “Mi è mancata la mia famiglia televisiva, e non vedo l’ora di vedere che tipo di problemiRoss potrà causare allo studio legale per l’ultima volta.” ha dichiarato Patrick J. Adams.Nell’ultimavedremo le conseguenze della scorsa, quando Zane Specter si è sacrificato per salvare Harvey. Dopo il sacrificio ...

