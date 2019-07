Stefano De Martino in RAI | Costanzo è contento ma spera in altro…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - lei è folle d’amore : Sei la mia scimmietta! : Sono tornati insieme per la gioia dei loro numerosi fan e ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono le loro vacanze in famiglia. Belen ha pubblicato una lunga stories su Instagram dove ha ripreso una giornata assieme al figlio Santiago e la marito, che definisce la sua “scimmietta”.\\ La mattinata inizia con la colazione con le crepes, col piccolo che si accerta se siano opera della mamma. La ripresa si sposta poi suoi giochi fra ...

Stefano De Martino ha lasciato Mediaset per la Rai: il pensiero di Maurizio Costanzo Ormai è un dato di fatto: Stefano De Martino è uno dei nuovi volti della Rai. Dopo il successo riscosso con Made in Sud, l'ex ballerino rimarrà su Rai Due anche per la prossima stagione televisiva.

Stefano De Martino : ‘Per riconquistare Belen Rodriguez ho fatto sacrifici’ : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai realtà da qualche mese, ma non è stato facile per il ballerino riconquistare il cuore della sua ex consorte. Stefano ne parla in un’intervista a Diva e Donna come riporta Ilgiornale.it: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche”. E lo sforzo è ...

Ha fatto fuori Amadeus! Stefano De Martino prende il suo posto : Stefano De Martino pronto per una nuova avventura lavorativa. Dopo il successo alla conduzione di Made in Sud, il ballerino è stato confermato come volto di Rai 2. Nella prossima stagione, a fasi alterne, condurrà ben 4 programmi sulla rete e ad annunciare le novità è stato lo stesso ex concorrente di Amici sul suo profilo Instagram.\\ Il primo dei suoi impegni sarà il prossimo 3 settembre e si tratterà de Festival di Castrocaro, dove dividerà ...

Belen Rodriguez - messaggi sdolcinati con Stefano De Martino : 'Mi fai sempre sorridere' : La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a stupire con le ultime news di gossip, tra foto bollenti e dediche zuccherose, una presunta seconda gravidanza e un sorprendente secondo matrimonio. Di certo, i pettegolezzi estivi non sono uguali se manca Belen, ed è proprio vero che la ritrovata coppia Belen & Stefano ha un potere mediatico impressionante. Persino un semplice messaggio d'amore cinguettato su Twitter o immortalato su ...

BELEN RODRIGUEZ E Stefano DE MARTINO/ Foto 'laureato' : equivoco sul web : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO: amore a gonfie vele dentro e fuori la televisione, ecco le ultimissime sulla coppia.

Stefano De Martino laureato? La foto con Belen Rodriguez che confonde i fan Stefano De Martino ha conseguito una laurea? Questa è la domanda che si stanno ponendo alcuni utenti di Instagram dopo aver visto l'ultimo post del suo profilo ufficiale.

Stefano De Martino : "Ecco come ho riconquistato Belen Rodriguez" : Stefano De Martino, a cuore aperto, in una lunga intervista rilasciata, questa settimana, a 'Diva e Donna'. Il neo conduttore tv è felice grazie alla ritrovata armonia sentimentale con la moglie Belen Rodriguez, con cui, sui social, si diletta in momenti romantici e carichi di affetto: Non vi posso dire i dettagli.... E' un segreto professionale. Altrimenti la mia tattica potrebbe essere copiata e potrebbero portarmela via. A parte gli ...

Stefano De Martino 'pigliatutto' in Rai : forse condurrà anche 'Stasera tutto è possibile' : Stando a quello che sostengono i siti d'informazione, Stefano De Martino sarà uno dei volti di riferimento della prossima stagione Tv di Rai 2: pare che il direttore Carlo Freccero, voglia fare del napoletano il conduttore più quotato della sua rete. Oltre a condurre il Festival di Castrocaro con Belen Rodriguez e un nuovo programma quotidiano ad inizio 2020, si dice che il bel ballerino sarà il padrone di casa della nuova stagione di Made in ...