Stefania Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi! Quanti vip invitati al matrimonio (Di martedì 2 luglio 2019) Ha pronunciato il fatidico sì Stefania Orlando, che sulla spiaggia di Fregene al tramonto ha sposato il suo Simone Gianlorenzi. Sui social piovono foto e video del lieto evento, che mostrano i tantissimi personaggi famosi invitati alla cerimonia. La conduttrice, 51 anni, e il chitarrista, 41, hanno deciso di convolare a nozze dopo ben undici anni di relazione. Insieme agli sposi, anche la loro inseparabile cagnetta chihuahua. Il viaggio di nozze si svolgerà tra Puglia e Calabria.

Tra i molti vip, c'erano Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Fiordaliso, Manila Nazzaro, Milena Miconi (sposatasi appena un mese prima), Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi, Beppe Convertini, Catena Fiorello, Monica Setta, Myriam Fecchi, Fabiola Sciabbarasi. La cerimonia è stata molto semplice e sobria, con un preciso dress code per tutti gli invitati (il total white) e l'ingresso degli sposi accompagnato dalla marcia nuziale in versione rock. Sopra, un video con alcuni momenti salienti della cerimonia; più in basso, le foto social pubblicate dai personaggi presenti.



All'annuncio delle nozze, la Orlando aveva spiegato che l'amore con Simone l'aveva letteralmente salvata da un periodo molto difficile. La perdita della sua migliore amica l'aveva condotta in un tunnel buio, fatto di attacchi di panico e ipocondria: "Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta".