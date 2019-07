Spacciava cocaina per strada | individuato ed arrestato 36enne albanese a L' Aquila

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 luglio 2019) L'- I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di L’, coadiuvati dai colleghi della Compagnia CC di L’, hannoun cittadino, S.R., di 36 anni, per detenzione e spaccio di. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato tenuto sotto controllo per alcune settimane, tra febbraio e aprile, durante le quali i militari hanno osservato a distanza l’attività di spaccio, recuperando diverse dosi di stupefacente poco dopo l’acquisto da parte dei consumatori. Lo scambio dello stupefacente avveniva sempre in, con un via vai di automobili che causava peraltro anche disturbo ai residenti. In tutto sono stati documentati una decina di episodi di spaccio. L’attività, coordinata dal pubblico ministero Stefano Gallo, ha in breve tempo portato all’emissione di una misura cautelare da parte del giudice per le ...

