Sondaggi politici Piepoli

Sondaggi politici - gli italiani si fidano di Conte : scavalcato Salvini - crolla gradimento Di Maio : Scende il consenso del governo, in calo lieve quello di Matteo Salvini e in diminuzione molto più netta quello di Luigi Di Maio. In un momento in cui i Sondaggi evidenziano qualche difficoltà per il gradimento dei componenti del governo l'unico in controtendenza sembra essere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi politici Demos : autonomia - elettori M5S la ritengono importante : Sondaggi politici Demos: autonomia, elettori M5S la ritengono importante Il 59% degli italiani considera importante la concessione di maggiore autonomia alle regioni che l’hanno richiesta. L’11% la inserisce addirittura tra i due provvedimenti più importanti da approvare urgentemente. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica che ha indagato su uno dei temi che più di altri divide i due alleati di governo Lega e Movimento ...

Sondaggi politici Eumetra : immigrazione - italiani chiedono più controlli : Sondaggi politici Eumetra: immigrazione, italiani chiedono più controlli La capitana Carola Rackete è stata arrestata ma il caso Sea Watch continua a tenere banco. In un’intervista alla televisione pubblica Zd il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è intervenuto sull’argomento criticando l’arresto di Carola: “Chi salva vite non può essere criminalizzato”. Dura la risposta del ministro dell’Interno ...

Sondaggi politici Ipsos : consenso per il governo mai così in basso : Sondaggi politici Ipsos: consenso per il governo mai così in basso Nuova rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. Interessante il dato sul consenso accordato al governo giallo-verde: per la prima volta dall’insediamento è sceso sotto quota 50%. Sondaggi politici Ipsos: intenzioni di voto in linea con le Europee Nessun particolare cambiamento da segnalare, secondo Ipsos, nelle intenzioni di voto a poco più di un mese dal voto per ...

Sondaggi elettorali : ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 : Sondaggi elettorali: ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 Cosa dicono i Sondaggi di fine mese? Ecco le intenzioni di voto registrate dagli istituti nell’ultima settimana di giugno 2019. Sondaggi elettorali: Lega da record Niente riesce a fermare l’avanzata della Lega: poche volte nell’intera storia repubblicana un partito ha avuto una percentuale simile di consensi. Dopo l’ottima risultato incassato alle Europee, ...

Sondaggi politici Emg : Sea Watch - maggioranza italiani con Salvini : Sondaggi politici Emg: Sea Watch, maggioranza italiani con Salvini Sul caso Sea Watch il 61% dei cittadini italiani si schiera con la linea dura adottata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: la nave battente bandiera olandese deve stare al largo di Lampedusa e i 42 migranti presenti a bordo non devono sbarcare a terra. Favorevole a quest’azione è naturalmente il 93% degli elettori leghisti mentre il 76% di chi vota Pd preme ...

Sondaggi politici Germania : Merkel è ancora la leader più apprezzata : Sondaggi politici Germania: Merkel è ancora la leader più apprezzata Passano gli anni, cambiano i partner Ue, ma in Germania Angela Merkel rimane la politica più apprezzata. A sostenerlo è il Sondaggio semestrale condotto dal Forsa Institut che rileva la popolarità dei politici tedeschi. La cancelliera guida questa speciale classifica raccogliendo un gradimento pari a 55 punti (su una scala che va da 0 a 100), in leggera flessione di due ...

Sondaggi politici Eumetra : esiste un’egemonia culturale della sinistra? : Sondaggi politici Eumetra: esiste un’egemonia culturale della sinistra? Sull’egemonia culturale della sinistra ci sono decine di libri. L’argomento inoltre è stato dibattuto in altrettanti convegni. Anni fa, Il Giornale aveva addirittura accusato che questa egemonia era presente anche su Wikipedia. In un dibattito del 2017 su “Che cos’è la destra, cos’è la sinistra”, l’editorialista del Corriere ...

Sondaggi politici - Lega rosicchia consenso al M5S e vola al 37 - 3% : L'ultimo Sondaggio Swg realizzato il tg di Mentana segnala un testa a testa tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, con un mini sorpasso degli azzurri. La somma tra Lega e M5S è data al 55,3%, ma il Carroccio manda un pezzetto del consenso dei pentastellati, che rispetto a una settimana fa perdono lo 0,3%.Continua a leggere

Sondaggi politici Noto : un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi : Sondaggi politici Noto: un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi Non è tempo per avventure solitarie. Almeno non in questo frangente politico. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per Il Sole 24 Ore che ha testato la forza elettorale di potenziali nuovi partiti che si stagliano all’orizzonte. Sondaggi politici Noto: quanto vale un partito di Conte? Il primo preso in esame è quello riconducibile all’attuale premier ...

Sondaggi politici elettorali : allungo della Lega - perde ancora terreno il M5S : I nuovi Sondaggi politici di SWG sono stati pubblicati da parte del TG La7. Gli orientamenti di voto nell’ultima decade del mese di giugno evidenziano un incremento del vantaggio della Lega rispetto ai rivali. Continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che vede scappare davanti a sé anche il Partito Democratico. Alle loro spalle, poi, si riprende la posizione ai piedi del podio Forza Italia, anche se non può certo vantare di avere un ...

Sondaggi politici Euromedia : Raggi bocciata dai romani : Sondaggi politici Euromedia: Raggi bocciata dai romani Roma volta le spalle alla sindaca Virginia Raggi. Secondo un Sondaggio Euromedia Research pubblicato da Il Messaggero, il 60,8% di chi l’ha votata tre anni fa, oggi non lo rifarebbe. I giudizi negativi non finiscono qui. Il 68% la ritiene incapace di governare mentre il 57% afferma di non riscontrare alcunchè di positivo nel suo operato. Solo il 5%, un’esigua minoranza, ...

Sondaggi politici Ipsos : Francia-Italia - una storia di amore e odio : Sondaggi politici Ipsos: Francia-Italia, una storia di amore e odio I francesi amano il popolo italiano ma non altrettanto i politici che lo governano. È questo uno dei risultati di un’indagine Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno insieme ad EDF e Edison e con la consulenza del politologo Marc Lazar, presentata settimana scorsa a Parigi durante la seconda edizione dei “Dialoghi italo-francesi per l’Europa”, promossa da ...

Sondaggi politici : fiducia nei magistrati ai minimi storici : Sondaggi politici: fiducia nei magistrati ai minimi storici Il tradizionale Sondaggio del fine settimana che Ipsos realizza per il Corriere della Sera questa volta si occupa della fiducia degli italiani nella magistratura a seguito della vicenda Palamara-Csm. Sondaggi politici: il dato più basso di sempre In questo momento solo il 35%, in pratica, un italiano su 3, afferma di nutrire fiducia nella magistratura mentre il 55% del paese ...