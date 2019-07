Sky manda in onda “Ho visto Maradona 1984” a 35 anni dallo storico trasferimento

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Andràvenerdì 5 luglio ”Ho1984”, quinto appuntamento con ”Storie di Matteo Marani”. Sky ha deciso dirlo a 35esatti dall’arrivo del fuoriclasse argentino, su Sky Football (canale 203). L’Ansa riporta alcuni aneddoti inediti che vengono riportati nel nuovo docufilm che ricostruisce nel profondo la vicenda, contestualizzandola al meglio con uno spaccato socio-economico dell’Italia di allora, del secondo boom economico, della Prima Repubblica della Democrazia Cristiana imperante a Napoli (e molto attiva nel favorire l’affare del secolo), del rinascimento della Serie A. Pierpaolo Marino confida di aver offerto Diego Armandoalla Juventus di Boniperti prima di contattare il Napoli; Corrado Ferlaino svela i retroscena e i dettagli delpiu’ tormentato del calciomercato, ...

