“Si sono lasciati” Salta la prima coppia a Temptation Island

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) “Non lo voglio nemmeno salutare”. Alla fine Nunzia e Arcangelo si dicono addio. È sta ufficialmente ladi “2019”, determinante il video in cui lui non credeva di essere ripreso in cui sostanzialmente ammette anni di tradimento e vita condivisa insieme in maniera forzata. “Io in tredici anni – queste alcune delle parole che Nunzia ha detto ad Arcangelo – quello che ti ho dato lo so! Ti ho fatto camminare a testa alta! Per tredici anni ho avuto di fronte a me una persona che sinceramente è questa? Ma mi faccio schifo io per essermi fatta prendere in giro da te per tredici anni! Per me tu non sei più nessuno! Io ti ho eliminato!”. “C’erano altre cose che non andavano – questa la risposta di Arcangelo che non sapeva però che Nunzia aveva visto le riprese del suo bacio con Sonia –, e io dovevo capire queste cose. Non mi hai dato ...

ShooterHatesYou : Ma che è sta roba qui? Ma io non ho parole, ma la polizia la addestrano ancora o li mandano a scorrazzare come si f… - PaolaTavernaM5S : Qualcuno sa dove sono andati a finire tutti quegli opinionisti, statisti, tecnici e superespertoni del buco del…l'o… - petergomezblog : Venezia, il Mose mangiato dalla ruggine ‘Cerniere’ da rifare: servono 34 milioni. Dovevano durare 100 anni, ne sono… -