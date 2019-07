Shonda Rhimes sul rinnovo di Grey' s Anatomy | ' Surreale che sia giunto alla stagione 16'

Nemmeno Shonda Rhimes avrebbe scommesso su Grey’s Anatomy : “Io ed Ellen Pompeo pensavamo durasse una stagione” : Neanche la sua creatrice riesce a credere che Grey's Anatomy sia diventato il medical drama più duraturo della tv, superando lo storico traguardo di E.R. - Medici in Prima Linea. Il sorpasso che Shonda Rhimes si era data come obiettivo negli ultimi anni - ovvero fare la storia superando quota 333 episodi per diventare più longevo di E.R. - è stato realizzato la scorsa stagione, con un episodio dei record che però è risultato per il pubblico ...

Julie Andrews voce narrante nella nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix - la saga dei Bridgerton : ShondaLand arruola il mitico volto di Mary Poppins, o meglio la sua voce, per la nuova produzione Bridgerton: Julie Andrews sarà la voce narrante della serie di Shonda Rhimes per Netflix, frutto del milionario accordo tra la showrunner e il colosso dell streaming siglato un anno fa. La creatrice di Grey's Anatomy e Scandal, oltre che produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto per citare solo i suoi titoli più popolari, ha intrapreso una ...

