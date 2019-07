Shock calcio femminile | ritrovato senza vita il corpo Florijana Ismaili

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta Shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

Calcio femminile sotto Shock – Calciatrice dello Young Boys scomparsa dopo un bagno nel lago di Como - i dettagli : scomparsa una Calciatrice svizzera nel lago di Como: il comunicato dello Young Boys Proprio nelle settimane in cui il Calcio femminile sta diventando sempre più popolare, conquistando anche i più ostili con le imprese delle atlete ai Mondiali di Francia 2019, un episodio shock sconvolge il mondo rosa del pallone. Lo Young Boys ha infatti annunciato la scomparsa della sua centrocampista Florijana Ismaili. Non si hanno notizie della 24enne ...

Calcio femminile - ancora frasi Shock del telecronista : “Le calciatrici sono brutte. Mi fanno schifo pure i maschi che si fanno la coda” : Sergio Vessicchio, telecronista e giornalista campano, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Vessicchio è finito al centro delle polemiche per aver insultato il guardalinee Annalisa Moccia colpevole, secondo lui, di essere un arbitro donna che dirigeva una gara maschile. Il telecronista ha parlato del Mondiale femminile di Calcio, ma non solo. AFP/LaPresse Sul Mondiale di ...

Le notizie del giorno – Doppio Shock nel mondo del calcio - calciatore accusato di omicidio ed altre pesanti accuse di molestie sessuali : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio nelle ultime ore, una notizia che ha sconvolto tutti. Nel dettaglio il calciatore del Porto Joao Maleck, 20enne messicano che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Siviglia Atletico è accusato di omicidio colposo. L’attaccante durante la vacanza Guadalajara ha provocato un incidente stradale in cui è morta una coppia, sposata da poco di 26 e 35 anni. (LA NOTIZIA NEL ...

Calciomercato Roma - proposta d’ingaggio Shock per El Shaarawy : 45 milioni in tre anni : Calciomercato Roma – Clamorosa offerta dalla Cina per Stephan El Shaarawy. L’attaccante giallorosso, reduce da un’ottima stagione a livello personale con la maglia della Roma, è fortemente tentato. L’offerta dello Shanghai Shenua è di 10 milioni più bonus, ma la Roma ne chiede 20, nonostante il contratto in scadenza nel 2020. L’ingaggio proposto ad El Shaarawy, visto il soprannome del calciatore, è faraonica: ...

Shock calcio - malore per Gigi Simoni : è in gravi condizioni : Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore, Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa, 80 anni ha accusato un malore nella sua abitazione a Pisa ed è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Presenti anche i familiari ed i parenti stretti, l’ex allenatore di Inter e Genoa ha guidato tantissime squadre, gli ultimi incarichi sono stati da dirigente ...

Le notizie del giorno – Calcio sotto Shock tra presunta combine - calciatori sorpresi con prostitute e giovane talento travolto da un treno : presunta combine – La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni nella sede dell’Usd Bitonto Calcio Bellavista, squadra che milita nel campionato di serie D, girone H. Nello specifico le perquisizioni sono state effettuate a carico di alcuni calciatori neroverdi e rientrano nell’ambito di un’inchiesta su una presunta combine che sarebbe avvenuta prima dell’ultima partita di campionato, il match in discussione è quello contro ...

Calcio sotto Shock : arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI] : Mondo del Calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. La notizia è stata riportato dal sito francese Mediapart. Lasciò l’incarico di presidente nel 2015 perché accusato di avere illecitamente percepito 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011 dall’allora presidente della Fifa, ...

Calciomercato Napoli – C’è l’accordo con Lozano : offerta Shock al PSV e al giocatore : tuti i dettagli : Il Napoli vicinissimo al colpo Hirving Lozano: offerta importante al PSV e al giocatore, resta da sciogliere il nodo sui diritti d’immagine Grande accelerata nella notte, il Napoli è vicino al suo primo colpo di mercato della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Speciale Calciomercato, la società partenopea avrebbe offerto 50 milioni al PSV per prelevare Hirving Lozano. L’ala messicana, veloce e ...

La rassegna stampa di venerdì 14 giugno – Le prime pagine di calcio : “scambio Juve-Roma - Shock Totti” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Bale Shock - la gabbia dorata del calcio : “siamo robot - le squadre controllano le nostre vite. Ci impongono qualsiasi cosa” : Dichiarazioni shock rilasciate da Gareth Bale nelle ultime ore: il calciatore gallese porta alla luce l’insoddisfazione per le troppe pressioni, i ritmi frenetici e il poco controllo della propria vita da calciatore Cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Questa frase l’abbiamo detta, o l’abbiamo sentita dire probabilmente tutti. Trasformare la passione per il pallone in un lavoro, guadagnare soldi a palate, vestire la ...