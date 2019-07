Sgambetto dei leghisti e pentastellati assenti Il governo va sotto sulla giustizia

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Alle 17 scatta l’allarme. Il delegato d’Aula del Movimento 5 Stelle, Daniele Del Grosso, lascia l’emiciclo di Montecitorio e si dirige verso il capogruppo grillino Francesco D’Uva: “Più tardi ci sarà un voto segreto chiesto da Forza Italia”. I banchi della maggioranza sono semivuoti, negli scranni si contano parecchitra Lega e M5s, così il rischio che ilvenga battuto dalle opposizioni inizia a farsi strada. Ecco che il presidente dei deputati prende in mano lo smartphone e chiama tutti a raccolta. Sono minuti agitati. Sui cellulari rimbalzano messaggi di questo tenore: “Venite a votare”. Ma è troppo tardi. In questa giornata, in cui la colonnina di mercurio supera i 30 gradi, molti parlamentari gialloverdi hanno scelto di essere altrove e non alla Camera. I gruppi sono allo sbando e come ...

