Sette preparativi beauty last minute per la sposa

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019)routineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineroutineDal momento in cui viene fissata la data delle nozze per lapartono una serie di conti alla rovescia multipli. Da quello più classico della prova dell’abito a quello più «casual» per la preparazione della valigia per il viaggio di nozze. Tra questi, però, quello che sembra andare più veloce di tutti (e fare un certo pressing mentale) è quello della remise en forme di viso, corpo e capelli. Perché prima di arrivare al giorno ...