Serie A | girone di andata e ritorno potrebbero non corrispondere

Serie A - inizia la stagione dei 90 anni del girone unico : Parte oggi la Serie A TIM 2019/2020, stagione in cui saranno festeggiati i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Per celebrare l’anniversario su tutte le maglie da gioco sarà apposto sulla manica un patch celebrativo con il nuovo logo della competizione e l’indicazione del periodo 1929-2019. Il primo Torneo con il format attuale prese il via il 6 ottobre del 1929, si concluse il 13 luglio 1930 e fu vinto ...

Serie C Girone C - il Potenza conferma il tecnico Raffaele : Si sta per concludere la stagione valida per il campionato di Serie C, il Trapani dopo aver eliminato il Catania è pienamente in corsa per ottenere la promozione in Serie B. Nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione, il Potenza è reduce da una stagione ottima che si è conclusa con il quinto posto in classifica, eliminazione ai playoff proprio contro il Catania, adesso il club ha deciso di confermare anche per il ...

Caso Prati - Netflix annuncia la finta Serie su Mark Caltagirone : 'È disponibile ora' : Il Caso di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi e al tempo stesso commentati in televisione e sui social. In attesa dell'intervista che la Prati rilascerà sabato pomeriggio a Verissimo, dove per la prima volta farà chiarezza e confesserà tutta la verità sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone, ecco che in queste ore in moltissimi sul web hanno fatto un accorato appello a Netflix, chiedendo loro di mettere in cantiere ...

Ascolti tv : se «Live – Non è la D’Urso» fa il 18% sfruttando le miSerie del caso Prati-Caltagirone : Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, ...

Serie C o B2? In attesa dei verdetti - il girone meridionale si presenterebbe così : che spettacolo! : Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi per un motivo e chi per l’altro. Per ...

Serie C - Girone C : il quadro dei playoff e del playout : Ultima giornata per il Girone C della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Juve Stabia promossa in Serie B Trapani al secondo turno fase play-off nazionale Catanzaro al primo turno fase play-off nazionale Catania al secondo turno fase play-off Girone Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana e Rende ai play-off Bisceglie e Paganese ai ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone C : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone C della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Juve Stabia aveva già strappato la promozione diretta alla Serie B, mentre le altre formazioni classificate dal secondo al decimo posto dovranno passare per i playoff. Al primo turno assisteremo a questi tre confronti: Potenza-Rende, Virtus Francavilla-Casertana, Reggina-Monopoli. Si giocherà una gara secca in casa della meglio piazzata al termine della regular season (in caso di ...

Serie C - girone B : il quadro di playoff e playout : Ultima giornata per il girone B della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Pordenone promosso in Serie B Triestina al secondo turno fase play-off nazionale Imolese al primo turno fase play-off nazionale Feralpisalò al secondo turno fase play-off girone Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese e Fermana ai play-off Rimini e Virtusvecomp ai play-out Fano ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone B : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone B della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. Il Pordenone aveva già conquistato la promozione diretta in Serie B settimana scorsa, i ramarri disputeranno il campionato cadetto per la prima volta nella loro storia grazie alla cavalcata compiuta nel corso di questo stagione che si è conclusa con la vittoria del campionato. Oggi si scendeva in campo per definire la griglia dei playoff che metteranno in palio le ultime due ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone A : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone A della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Virtus Entella ha strappato la promozione diretta alla Serie B grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro la Carrarese e il contemporaneo ko del Piacenza sul campo del Siena. I liguri festeggiano dunque il salto di categoria mentre le altre formazioni classificate dal secondo al nono posto dovranno passare per i playoff dove verranno assegnate altre due promozioni. Al primo ...

Serie D - Girone D : Modena e Pergolettese in C se… : Scopriamo tutte le possibili combinazioni per la promozione diretta in Serie C nell’intenso duello all’ultima giornata tra Modena e PergoletteseAlla vigilia dell’ultimo turno di campionato, Modena e Pergolettese comandano la classifica del Girone D appaiate a quota 70. In caso di arrivo a pari punti le due formazioni disputeranno lo spareggio domenica 12 maggio. Al momento non è ancora stata assegnata una sede ufficiale da ...

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata del Girone A : ALESSANDRIA-ALBISSOLA 3-0 – ALESSANDRIA (3-5-2): Pop 6; Gjura 6 (28′ st Gazzi sv), Panizzi 7, Sbampato 6.5 (43′ st Delvino sv); Gemignani 6 (28′ st Sartore), Gerace 7 (13′ st Gatto 6), Maltese 7, Bellazzini 7.5, Tentoni 6; Coralli 6 (43′ st Akammadu 6), De Luca 7.5. In panchina: Cucchietti, Scatolini, Zogkos, Santini, Gemignani, Sessa, Maggi, Rocco. Allenatore: Colombo 7 ALBISSOLA (4-3-1-2): Albertoni 7; ...

Serie C - i verdetti del girone A : playoff e playout : Ultimi 90 minuti che rispecchiano al meglio un campionato emozionante e ricco di colpi di scena. La 38giornata del girone A di Serie C ha tenuto tutti con il fiato sospeso: corsa promozione, ma non ...