Serie A | con Mediapro obiettivo sorpasso su Liga | Bundesliga e Ligue 1

Pedullà : La Serie A ritrova la frenesia del colpo sul mercato grazie a Conte e Ancelotti : Basta depressione da calciomercato, scrive Pedullà sul Corriere dello Sport. La Serie A torna a segnare grandi colpi, ovvero grandi acquisti e ancora non è finita, anzi, il gioco è appena cominciato. Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma. Tutti i club si lanciano nella corsa, garantendo una competitività rinnovata al campionato, che si libera dalle “cianfrusaglie”. Una “ritrovata frenesia da ‘grande colpo’” ...

The Witcher - le prime immagini e poster della Serie Netflix con Henry Cavill : The Witcher, le prime immagini e poster della serie con Henry Cavill che sarà presente anche al Comic Con di San Diego.Netflix ha rilasciato le prime immagini dalla nuova serie, The Witcher. I protagonisti delle immagini sono i personaggi di Geralt, interpretato da Henry Cavill, Yennefer (Anya Cholatra) e Ciri (Freya Allan).The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. ...

Serie tv luglio 2019 in streaming o tv : quando escono - il calendario : Serie tv luglio 2019 in streaming o tv: quando escono, il calendario Il caldo estivo ha ormai invaso le nostre vite, ma niente paura: possiamo metterci comodamente sul divano, accendere l’aria condizionata e goderci le nuove uscite delle Serie tv previste per questo mese. Di seguito l’elenco dei prossimi titoli sulle piattaforme streaming. calendario Serie tv Netflix Le uscite Netflix previste per il mese di luglio sono ...

Ecco le prime immagini ufficiali della Serie Netflix "The Witcher" con protagonista Henry Cavill : L'attesa è finita, almeno per quanto riguarda le immagini ufficiali della serie TV di The Witcher.L'account ufficiale di See What's Next di Netflix ha twittato alcune immagini riguardanti la serie TV con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt. Oltre a lui sono state presentate anche le due attrici che impersoneranno Yennefer e Ciri.Insieme ai poster, Netflix ha pubblicato anche la prima sinossi che potete visionare di seguito.Leggi ...

The Witcher - prime immagini della Serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill Geralt di Rivia, lo strigo Geralt di Rivia è uno strigo, ossia un essere umano ...

Bentley Continental GT - Nuovo record per le auto di Serie alla Pikes Peak : La Bentley Continental GT ha stabilito un Nuovo record per le auto di serie alla Pikes Peak. Nel corso della manifestazione andata in scena ieri, la GT britannica ha infranto il record della cronoscalata più famosa al mondo, fermando il cronometro sui 10 minuti, 18 secondi e 5 decimi, dimostrandosi così più veloce di 8,4 secondi rispetto al precedente primato, segnato da David Donner nel 2015 con una Porsche 911 Turbo S (10:26.896). Un successo ...

Riverdale 2 - in streaming la Serie con Luke Perry e KJ Apa padre e figlio : Non è l’attore principale, ma il cuore dei fan batte sempre per Luke Perry (l’indimenticato Dylan di Beverly Hills morto all’età di 52 anni il 4 marzo del 2019) e la seconda stagione di Riverdale ci permette di vederlo al suo meglio. Anche se non è l’unico motivo per guardare in streaming su Amazon Prime Video la serie tratta dai fumetti dell’Archie Comics. La seconda stagione di Riverdale è infatti un susseguirsi ...

Serie tv 2019 cancellate e confermate - ecco i titoli in programmazione : Serie tv 2019 cancellate e confermate, ecco i titoli in programmazione Nonostante la stagione estiva delle Serie TV sia appena iniziata, molti degli show più amati dal pubblico sono pronti per la loro pubblicazione invernale, ma altrettanti altri sono stati purtroppo cancellati. Vediamo di seguito quali sono le Serie TV rinnovate per una nuova stagione e quali invece quelle cancellate di cui sentiremo la mancanza. La guerra dei mondi: ...

Palermo - la proprietà continua a chiedere l’iscrizione in Serie B [DETTAGLI] : Il Palermo continua a chiedere l’iscrizione in Serie B. Sporting Network fa sapere di aver inviato a Figc, Lega B e Covisoc – con copia al sindaco e al prefetto di Palermo – una lettera “con cui si fa definitiva chiarezza, anche in punto documentale, sulle ultime vicende relative all’iscrizione del club calcistico al prossimo campionato professionistico di Serie B e se ne conferma la richiesta, per i ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince ancora - ottavo successo consecutivo per Nettuno : Terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è chiusa quest’oggi, con quattro gare in totale, iniziando dalla doppia sfida tra Rangers Redipuglia e Autovia Castenaso, entrambe vinte senza troppa difficoltà dai goriziani, per i punteggi di 10-5 e 5-2. successo anche per la capolista UnipolSai Bologna, che ha superato Parma 3-0, in una partita molto equilibrata, con 8 valide per parte, e decisa solamente da sue ...

Basket - Sidigas Avellino con seri problemi economici : a forte rischio la Serie A - spettro autoretrocessione in A2 : Si fa sempre più critica la posizione della Scandone Avellino circa la permanenza in serie A. Numerosissime nubi, infatti, si stanno addensando sul club irpino, che pure aveva impostato una campagna acquisti tutta d’assalto, con gli acquisti di Brandon Taylor, Jeremy Chappell, Chris Obepka e Kaspars Treier. La Sidigas, infatti, ha bisogno di due milioni di euro per saldare debiti pregressi con l’erario e di uno per rientrare subito ...

Softball - Serie A1 2019 : recupero con doppio successo per Collecchio nei confronti di Castellana : In una Serie A1 che, almeno fino ai playoff dell’estate inoltrata, avrà ben poco da dire vista l’imminente attività delle Nazionali, arriva il penultimo dei recuperi previsti per questa stagione compressa al massimo. Lo vince Collecchio su Castellana. Resta ora, per chiudere la regular season, il solo confronto tra Castellana e Bussolengo a inizio agosto. Nel primo match, è Castellana a portarsi subito in vantaggio con un singolo di ...

La casa di carta 3 non concluderá la Serie - Netflix conferma i nuovi episodi della quarta : Manca meno di un mese al ritorno su Netflix de 'La casa di carta', la famosa serie spagnola che è ormai conosciuta in tutto il mondo grazie alla celebre piattaforma. Gli episodi inediti compongono la terza parte della serie che verrà interamente pubblicata il 19 luglio. Secondo le ultime notizie diffuse su internet, sembra che 'La casa di carta' non si fermerà qui. Il direttore dei contenuti originali di Netflix per la Spagna ha confermato, ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga Serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...