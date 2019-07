Seminario Agrocepi a Salerno | ' Le nostre attività supportano l' agroalimentare italiano'

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Si terrà il prossimo 19 luglio, presso l’Hotel Mediterranea di via Generale Clark a, l’evento promosso dalla Federazione Nazionale dell’, dal titolo “Lea supporto dell'innovativo e conveniente”. Cos'è: storia e partnershipnasce nel 2017, come diramazione importante della Confederazione Europea delle Piccole Imprese dedicata al mondo dell’, e fin dalla sua fondazione, l’idea è stata quella di riuscire a mettere insieme gli interessi di tutta la filiera,partendo dalla terra, finendo con la distribuzione, passando per l’industria di trasformazione. Per propria filosofia,promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli associati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese e filiere. Con questa giornata di informazione, ...