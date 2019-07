(Di martedì 2 luglio 2019) La storia di undi 8di Diamante, in Calabria, vittima dimenti da parte delladi sostegno: dopo la denuncia dei genitori all'autorità giudiziaria, avvenuta duefa, ilè stato archiviato dal gip dopo la richiesta da parte del pm, ma il papà del piccolo, Francesco Liserre, non ci sta: "Farò arrivare la vicenda i massimi livelli, per rispettare la dignità della mia famiglia e affinché fatti del genere non capitino più".