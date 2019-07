Segnali di convergenza su Ursula Von der Leyen alla Commissione Ue

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019)von der, 61 anni, tedesca della Cdu quindi del Ppe, ministro della Difesa del governo Merkel, ma soprattutto da sempre ministro del governo Merkel, fin dal suo esordioCancelleria nel 2015. Potrebbe essere lei, evangelica con sette figli, il prossimo presidente dellaeuropea, da quello che trapela dal vertice in corso a Bruxelles, dove i leader ancora sono impegnati nei bilaterali e si riuniranno in consiglio nel pomeriggio. Il suo nome piomba sul tavolo delle trattative in mattinata, girava da prima ma non così forte. Perché, all’indomani del fallimento del vertice europeo che ha provato a trovare un’intesa sul socialista olandese Frans Timmermans, il nome diè stato proposto a Merkel da Emmanuel Macron. E, soprattutto, sulla tedesca si registra il sostegno dei paesi di Visegrad, nonché dell’Italia: ...

