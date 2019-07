SeaWatch,Gip:Carola libera,nessun reato

Il Gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto del capitano della Sea-Watch 3,Rackete. Cadono i reati di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenuto giustificato da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere", quello di salvare vite umane in mare. Viene meno la misura degli arresti domiciliari deciso dalla procura che aveva chiesto la convalida e il divieto di dimora nell'Agrigentino.Per il Gip, una scelta obbligata entrare a Lampedusa: porti in Libia e Tunisia non sicuri.(Di martedì 2 luglio 2019)