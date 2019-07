(Di martedì 2 luglio 2019) In un'intervista a 'La Stampa' Marcoattacca il governo Conte per la gestione del caso Sea3: "Se l'Italia si è dimostrata, l'Europa ha dimostrato diuna piccola Europa. In tre settimane una nave con a bordo 42 persone - non 4.200 e neppure 400 - è diventata il pretesto per tenere un Paese sul filo del rasoio".