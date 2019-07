Sea Watch | Francia | “Salvini inaccettabile e l’Italia non all’altezza su accoglienza”

Sea Watch - la Francia attacca Matteo Salvini : "L'Italia non è indegna - ma lui è inaccettabile" : La Francia attacca ancora Matteo Salvini su Sea Watch. "L'Italia non è un Paese indegno", spiega la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano sulla questione dei migranti "non è accettabile". Intervistata da BFM-TV sul caso d

Marco Minniti : "Sulla Sea Watch emergenza creata ad arte - ma la risposta ai populisti non può essere accogliamoli tutti" : Il caso Sea Watch? Marco Minniti non ha dubbi a riguardo: ”È stata un’emergenza creata ad arte”. L’ex ministro dell’Interno, sentito da La Stampa, parla di immigrazione, uno dei temi principali da lui affrontati nei 18 mesi al Viminale. Il governo attuale, spiega, non governa la questione, ma la cavalca.Per l’esponente del Pd, però, a chi chiede di chiudere porti e frontiere non si può ...

Sea Watch - Giorgia Meloni indignata : "Carola Rackete subito libera - quale paese lo permetterebbe?" : "quale nazione seria lo permetterebbe?". Carola Rackete rischia di essere rimessa in libertà dopo poche ore ai domiciliari e Giorgia Meloni non ci sta. "Ha violato i nostri confini e decine di nostre leggi - attacca la leader di Fratelli d'Italia, a proposito della capitana della Sea Watch sbarcata

Sea Watch - Alessia Morani pubblica la foto segnaletica di Carola Rackete per criticare chi l'hanno fatto : La foto segnaletica di Carola Rackete, pubblicata ieri da alcuni siti, ha suscitato l'indignazione di molti. La più curiosa è stata quella del senatore Pd Davide Faraone (uno di quelli saliti a bordo della Sea Watch), che per deprecare la cosa non ha trovato di meglio che pubblicare a sua volta lo s

Sea Watch - il procuratore Patronaggio : "Carola Rackete contro i finanzieri - gesto volontario" : "Lo abbiamo ritenuto un atto condotto con coscienza e volontà". Così il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha commentato in conferenza stampa l'urto tra la nave Sea Watch 3 e la motovedetta della Finanza avvenuto durante l'approdo a Lampedusa della nave, con 40 migranti a bordo, deciso per

Sea Watch - oggi la decisione del gip sul comandante Carola | Pm : "Impatto voluto con la Gdf - non agì in stato di necessità" : Il procuratore capo Luigi Patronaggio: "È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina"

Sea Watch - Carola in tribunale : 'Non volevo colpire i finanzieri' : Da alcuni giorni si sta parlando molto della vicenda che ha interessato un'imbarcazione olandese della Sea Watch International e l'arresto della capitana Carola Rackete. La motivazione ufficiale dell'arresto è stata che la comandante della nave ha tamponato una motovedetta della Guardia di Finanza e, inoltre, ha violato le leggi italiane in materia di immigrazione. A seguito dello stato di fermo di Carola, diverse personalità del mondo politico ...

Le dispute aperte tra Italia e Germania - dalle nomine Ue al caso Sea Watch : L'eterna sfida Italia-Germania, ancora una volta divisi. O perlomeno contrapposti su tre grandi fronti: dal braccio di ferro sulle nomine Ue, alla vicenda Thyssen passando per la vicenda Sea Watch, mai come adesso la polemica tra Berlino e Roma conosce toni accesi, per non dire aspri. La disputa sulle nomine A Bruxelles non si sa ancora come andrà a finire, ma è un fatto che il niet dell'Italia è stato determinante nel provocare lo stallo del ...

CASO Sea WATCH/ L'Europa una soluzione ce l'ha : basta guardarsi indietro... : La vicenda Sea WATCH sembra essere stata una provocazione in grande stile orchestrata per misurare forze e ambizioni dentro L'Europa

Caso Sea Watch : il Gip scarcera la Rackete - ma impone divieto di dimora in zona Agrigento : Sea Watch 3 e Carola Rackete, rispettivamente nave e capitano di nave più popolari delle ultime giornate continuano a fare notizia. Erano le ore 1:50 del 29 giugno quando il comandante del grosso Cargo da 6 tonnellate ha spinto la nave fino alla banchina del porto commerciale di Lampedusa, senza autorizzazione e speronando una motovedetta della Guardia di finanza che cercava di impedirne l'attracco. Il capitano accusata di violenza e resistenza ...

Sea Watch - duello Salvini-Orlando. Il ministro : “Sindaco di Palermo vuole denunciarmi? Che paura” : duello a distanza sul caso della Sea Watch 3 tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di volerlo denunciare. Il vicepremier leghista ha risposto così: "Il sindaco sinistro di Palermo mi vuole denunciare...Tremo dalla paura". Orlando ha offerto la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.Continua a leggere

Sea Watch 3 - CAROLA RACKETE RESTA AI DOMICILIARI/ Salvini "criminale - la espelleremo" : Sea WATCH 3, dopo interrogatorio CAROLA RACKETE RESTA ai DOMICILIARI: domani Gip decide sull'arresto. Pm 'speronato apposta Gdf', Salvini 'criminale'

Sea Watch - Matteo Salvini : "Qualsiasi sia la decisione - espelleremo comunque la fuorilegge Carola Rackete" : Matteo Salvini non ci sta e replica alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella,di notificare la decisione sull'arresto solo domattina: "Da giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le no