Se volete gli aiuti Ue dateci l' oro a garanzia Le posizioni oltranziste

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Nuova Commissione, stessa pasta rigorista? L’Italia ha dato il suo sostegno al pacchetto di nomine per i top jobs della nascitura Commissione Ue e della Banca Centrale Europea, frutto della “profonda intesa franco-tedesca”, per citare il presidente Emmanuel Macron: per l’Eurotower la francese Christine Lagarde, per il Consiglio Ue il premier uscente del Belgio Charles Michel e per la presidenza della Commissione la tedesca Ursula Von der Leyen. La candidata a succedere a Jean Claude Juncker, molto vicina alla Cancelliera Merkel, è attualmente ministra per la Difesa. In Germania ha collezionato diversi soprannomi, da roeschen (rosellina) a “graziosa ministra della guerra”, come l’ha chiamata il celebre stilista recentemente scomparso Karl Lagerfeld. I soprannomi edulcorati celano però l’animo risoluto di una politica che in ...

dearjeon13 : merita meglio di tutto questo, non vi rendete conto del male che gli state facendo ora e che gli avete fatto preced… - millywo : @InOndaLa7 @matteosalvinimi Farsi processare per un reato ridicolo inesistente pretestuoso politico? Ma volete davv… - Mauro_Boccia : RT @AntonioDiBari85: Mi volete dire che in un anno di governo la #lega del prode kapitano #Salvini ha prodotto 3 decreti e di questi non ne… -