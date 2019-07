Scuola | il Governo cerca 1 | 4 miliardi per alzare lo stipendio dei prof

Scuola : il Governo cerca 1 - 4 miliardi per aumentare lo stipendio ai professori : In totale sono 2,2 miliardi di euro. Questa è la cifra, che dovrà essere inserita nella nuova manovra di Bilancio da circa 45 miliardi di euro, necessaria per poter garantire al corpo docente della Scuola italiana un aumento in busta paga da almeno tre cifre. Ma di questo importo sarebbero stati rintracciati, nelle pieghe del bilancio dello Stato solo 800 milioni di euro. Di conseguenza, 1,4 miliardi di euro sarebbero tutti da recuperare. Anche ...

Scuola - riforme a rischio se governo si spacca su misure anti crisi : Il governo Conte in questi giorni si sta misurando sui provvedimenti da attuare per evitare la procedura di infrazione. Dopo la bocciatura dei minibot da parte del ministro Tria, Salvini si ribella e batte i piedi. “Giù le tasse o lascio il governo” il titolo del Corriere della Sera dietro la reazione del vice premier della Lega. Per far quadrare i conti servono ancora 10 miliardi, è scritto nell’articolo del quotidiano ...

Pensioni Scuola - ecco perché il Governo non deve cedere all’UE : Il vicepremier Matteo Salvini, in tema Pensioni, ha ribadito l’obiettivo del Governo di arrivare a Quota 41 per tutti, al termine del ciclo sperimentale di Quota 100. Per quanto riguarda il personale scolastico, la questione acquista particolare importanza anche alla luce dei diversi trattamenti previdenziali di cui possono beneficiare i docenti di altre Nazioni come la Francia e la Germania. Il presidente dell’Anief, Marcello ...

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Scuola - precariato e reclutamento docenti ultime notizie : focus sulla trattativa Governo-sindacati : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato dal noto portale ‘Tecnica della Scuola’ in merito alla trattativa in corso tra Governo e sindacati sulla questione precariato e reclutamento docenti. Sinopoli a ‘Tecnica della Scuola’: ‘Obiettivo ambizioso nella trattativa con il Governo’ Sinopoli ha ricordato le diverse riforme che si sono succedute negli anni scorsi e che hanno ...

Scuola - Bussetti sorride al futuro : ‘Governo dopo elezioni? Siamo una bella squadra’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si è recato in visita a Palermo in occasione delle commemorazioni organizzate nel capoluogo siciliano per ricordare la strage di Capaci, dove un attentato compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Bussetti sul futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle Bussetti ha avuto modo di parlare anche del futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, alla ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola : Anief accordo Governo-sindacati è fallimentare : Scuola, Anief ritiene questo accordo tra sindacati e governo fallimentare su tutte le questioni trattate". Cosi' il presidente Marcello Pacifico

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : secondo round Governo-sindacati : Nuovo round tra Governo e sindacati sulla questione precariato: dopo l’incontro che si è svolto lunedì scorso, 6 maggio, e di cui vi abbiamo relazionato qui, le parti sociali sono state nuovamente convocate dal Ministero dell’Istruzione per giovedì prossimo 16 maggio, per proseguire i lavori relativi al tavolo tecnico riguardante il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso ...

Scuola - aumenti stipendi docenti e Ata ultime notizie : ‘Governo preoccupato - è suo il problema’ : In attesa dell’apertura del tavolo tecnico riguardante il rinnovo del contratto, previsto secondo il calendario stilato dal Miur per il prossimo 20 maggio, si continua a discutere di aumenti stipendiali e della sospensione dello sciopero del 17 maggio, almeno per quanto riguarda le sigle che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile. A questo proposito, è stato chiesto al segretario generale della Flc-Cgil, Francesco ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...