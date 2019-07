scuolainforma

(Di martedì 2 luglio 2019) Il governo Conte starebbe lavorando ad unriservato aiSFP (Scienze della formazione primaria) e aimagistrali che non hanno potuto partecipare alprecedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 giorni di servizio prestato negli ultimi otto anni oppure di un anno scolastico svolto nelle classi Primavera. Le assunzioni dovrebbero essere messe in atto in coda alla graduatoria dell’ultimostraordinario. Governo studiariservato aiSFP e aimagistrali La misura andrebbe in soccorso di queimagistrali che, in seguito a ricorso vittorioso, erano stati inseriti nelle graduatorie ad ...

scuolainforma : Scuola, diplomati magistrale e laureati SFP ultime notizie: possibile nuovo concorso in arrivo - lavocediasti : La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti assegna le nuove borse di studio per i diplomati con 100/100 - sergiofenizia : RT @agesc3: #forumfamiglie Sig.Ministro Bussetti come può accettare una discriminazione simile? I docenti delle paritarie sono di serie B?… -