Sara Affi Fella | vacanza d' amore con il fidanzato Francesco Fedato foto

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Francesco Fedato : vacanze d’amore dopo le bugie in tv : E’ stato un periodo duro per Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “Uomini e donne” dove, seduta sul trono del programma condotto da Maria De Filippi, ha nascosto il fatto di essere già fidanzata. Il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera.\\ I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati ...

Uomini e donne - indiscrezione esplosiva : la prossima tronista? L'amica intima di Sara Affi Fella : Fari puntati sulla prossima edizione di Uomini e donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il via a settembre. Ci si chiede, ora, chi sarà l'erede di Giulia Cavaglia e Angela Nasti nell'ambitissima veste di tronista. E sul web e tra gli addetti ai lavori circola il nome di Vale

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : “Sono caduta in depressione - avevo perso molti chili e dormivo nel letto con i miei genitori” : Non è stato facile per Sara Affi Fella superare lo scandalo che l’ha vista protagonista durante la sua partecipazione a Uomini e Donne: un momento difficile molto difficile, che l’ha portata addirittura a cadere in depressione. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui spiega: “Dopo la bufera dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia ...

Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne : "Sono stata molto male. Dormivo con i miei genitori e ho perso diversi chili" : Sara Affi Fella ha aggiunto altri dettagli riguardanti il periodo che ha vissuto dopo lo scandalo esploso a Uomini e Donne che ha riguardato anche il suo ex fidanzato Nicola Panico e il corteggiatore, da lei scelto al termine del suo percorso sul trono, Luigi Mastroianni.L'ex concorrente di Miss Italia e anche ex partecipante di Temptation Island ha ribadito di aver vissuto un periodo difficilissimo a livello personale, facendo fatica a fare ...

Sara Affi Fella e la depressione dopo lo scandalo a U&D : 'Temevo non ci fosse rimedio' : Sara Affi Fella, a distanza di un anno ormai dallo scandalo che la travolse dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, è tornata a parlare di quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita. In una lunga intervista concessa al settimanale "Nuovo", l'ex tronista della fortunata trasmissione di Maria De Filippi ha rivelato che in quei momenti ha temuto per davvero di non farcela dopo essere caduta nel vortice della depressione e dopo ...

Sara Affi Fella presa (ancora) di mira - lo sfogo : “A tutto c’è un limite” : Uomini e Donne, Sara Affi Fella presa di mira sui social: l’ex tronista non ci sta e risponde a tono agli haters Non c’è pace per Sara Affi Fella, specie sui social. Quando l’ex protagonista di Uomini e Donne è finita al centro dello scandalo (per via della relazione segreta con Nicola Panico durante il […] L'articolo Sara Affi Fella presa (ancora) di mira, lo sfogo: “A tutto c’è un limite” proviene da ...

