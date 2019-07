tvzap.kataweb

(Di martedì 2 luglio 2019) Nienteper, il mitico personaggio dei fumettito celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omensprodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà unatv per. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti attraverso la DC Comics non hanno rilasciato alcuna dichiarazione anche se poi è arrivato un post sui social proprio dell’editore dei fumetti che ha confermato i rumors, senza però fornire ulteriori dettagl: “Siete preparati a conoscere il Signore dei sogni? Theè officialmente un progetto! Maggiori dettagli in seguito”. Are you prepared to meet the Lord of Dreams? THEis officially coming to! Head here for more: http://bit.ly/2RJT2Q4 Posted ...

BlogNews_it : Sandman, dopo lo stop al film diventa una serie per Netflix - hynerdit : Dopo molti progetti falliti, finalmente la serie a fumetti di Neil Gaiman pubblicata da DC Comics, diventerà una se… - VioletCeci : RT @GQitalia: Dopo «American Gods» e «Good Omens», potrebbe essere la volta buona anche per il fumetto «Sandman» -