San Lorenzo | il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti | sarà intitolato ad un tifoso

Raggi : porta a porta a San Lorenzo - spiegheremo a breve procedura : Roma – “Con la presidente Del Bello e gli assessori stiamo cercando un giorno a partire dalla prossima settimana per illustrare il nuovo sistema porta a porta per i cittadini di San Lorenzo: dove non sara’ possibile tecnicamente il porta a porta ci saranno dei cassonetti mobili per conferire che poi verranno spostati, come al Ghetto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione di ...

Sono i Caraibi di Sicilia - ecco la spiaggia di San Lorenzo : Acqua azzurra e pulita, spiaggia fine, Sono le caratteristiche che fanno della spiaggia di San Lorenzo i Caraibi di Sicilia. Non c’è fotografia che possa rendere davvero la bellezza di questa spiaggia che si trova all’interno di un’oasi naturaliatica tra le più belle di Sicilia. In effetti, a chi non può andare ai Caraibi, non rimane altro che visitare la spiaggia di San Lorenzo che non ha nulla a che invidiare alle famose ...

Salmonella - il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo : "rischio microbiologico" : ritirato un lotto di salame a causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il Ministero della Salute, che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla dit

MotoGp – Vinales chiede una peSante Sanzione per Lorenzo : la decisione della Commissione Gara : Maverick Vinales non ci sta: lo spagnolo della Yamaha pretende un provvedimento nei confronti di Jorge Lorenzo! La decisione della Commissione Gara dopo il Gp di Catalunya 2019 Un episodio da lasciare senza parole, oggi pomeriggio al Gp di Catalunya 2019: Jorge Lorenzo ha fatto strike al Montmelò, innescando un maxi incidente, col quale ha messo ko in una volta sola, oltre se stesso, i colleghi Vinales, Dovizioso e Rossi, in curva 10. Una ...

Hockey prato - Challenge I e II 2019 : Italia devastante! Amsicora - Lorenzoni e Bra Sanno solo vincere! : Un cammino davvero impressionante, una conferma, dopo le grandissime performance arrivate con le Nazionali. L’Hockey su prato Italiano sta, piano piano, crescendo. In questi giorni sono arrivate prestazioni disarmanti da parte delle squadre tricolori presenti nelle manifestazioni continentali: Challenge I al maschile e Challenge II al femminile. 15 vittorie su 16 partite (l’unica sconfitta è arrivata in un derby del Bel Paese). Tra ...

MotoGp - Lorenzo svela : “la Honda deve seguirmi - in Ducati ancora uSano il mio serbatoio” : Il pilota della Honda ha parlato al termine delle qualifiche del Gp del Mugello, lanciando un avvertimento al proprio team Non proprio qualifiche da ricordare quelle del Mugello per Jorge Lorenzo, che domani partirà dodicesimo non essendo riuscito ad accedere al Q2 per tre decimi. Continuano i problemi di adattamento del maiorchino alla Honda, progettata principalmente per far esprimere al meglio Marc Marquez. Alessandro La ...

Milano - Roberto Bolle a sorpresa compare alle Colonne di San Lorenzo : l’incursione swing con la ballerina Antonella Albano : Un’altra incursione spettacolare quella di Roberto Bolle che ieri sera, dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle 23 alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo un’affollatissima serata di swing all’insegna sempre di OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala, Antonella Albano, ha attraversato la folla di persone radunate a ...

Sanlorenzo – Varato 64Steel Attila : l’ammiraglia più prestigiosa : Sanlorenzo 64Steel Attila: varata l’ammiraglia più prestigiosa ed imponente Sanlorenzo ha superato un’altra soglia, un altro traguardo. Con il 64Steel Attila vara la sua ammiraglia più prestigiosa e più imponente, uno scafo di 64 metri, voluminoso, capiente e accogliente come un 80 metri, ricco di soluzioni brillanti e coraggiose, per offrire un livello qualitativo della vita sociale di bordo come non se n’erano mai viste in uno ...

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : Fiore portato in questura. Fn Non sfila nel quartiere : Fallito il tentativo del movimento di estrema destra di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista

AlesSandro Fella e Lorenzo Zurzolo - quei bravi ragazzi : Da sinistra: giacca, gilet, maglia, pantaloni e mocassini Giorgio Armani; giacca, maglia, pantaloni e mocassini Giorgio ArmaniGiacca, maglia e pantaloni Giorgio ArmaniCamicia, pantaloni e mocassini Giorgio ArmaniDa sinistra: maglia, pantaloni e mocassini Giorgio Armani; cardigan, gilet, pantaloni e mocassini Giorgio ArmaniTesto di Essia Sahli Servizio di Nicolò Andreoni È un nebuloso pomeriggio di aprile quando, nella cornice di ...