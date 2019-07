Samsung | il Galaxy Fold arriverà presto probabilmente i primi di settembre

Sono 24 i problemi critici risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di luglio : Solito appuntamento di inizio mese dedicato a coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy e che, come sempre, intendono scoprire i dettagli sulla patch mensile concepita dal colosso coreano. Dopo avervi svelato poco meno di quattro settimane fa quella di giugno, infatti, questo martedì tocca concentrarsi sull'aggiornamento di luglio. Dal punto di vista numerico e delle vulnerabilità che Sono state risolte, dovremmo essere al cospetto di un ...

È ufficiale, il Samsung Galaxy Unpacked 2019 estivo dedicato a Samsung Galaxy Note 10 ha finalmente una data e un luogo: di nuovo New York, mercoledì 7 agosto 2019.

Piccole colorazioni speciali crescono, si potrebbe dire. L'evoluzione a macchia di leopardo dei Samsung Galaxy S10 prosegue in giro per il mondo

Dong Jin *DJ" Koh ammette, nel corso di una intervista rilasciata ad alcuni media europei, che Samsung è stata frettolosa e superficiale nel lancio di Galaxy Fold.

Il programma Vodafone Happy Black è pronto a lanciare offerte imperdibili su alcuni smartphone Android a marchio Samsung e Huawei: ecco gli sconti validi da domani 2 luglio su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A40, Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 Lite.

Uscita del Samsung Galaxy Fold solo quando sarà perfetto - frettoloso il lancio : L'Uscita del Samsung Galaxy Fold,ossia il lancio commerciale vero e proprio dello smartphone pieghevole, prenderà ancora del tempo. Tutto il necessario per fare in modo che il device sia davvero perfetto, almeno secondo il parametro di giudizio del produttore. A dichiarare la nuova tabella di marcia (seppur non chissà quanto definita) per l'Uscita del Samsung Galaxy Fold è stato il CEO di Samsung Mobile Dj Koh. Le sue dichiarazioni, ...

Samsung Galaxy A80 arriva in Italia, già scontato su eBay a un prezzaccio piuttosto interessante. Basti sapere che grazie a un coupon si possono risparmiare quasi 200 euro dal prezzo di listino.

ASUS ZenFone 6 è destinatario di un corposo aggiornamento con le patch di giugno, ARCore e parecchie migliorie per la fotocamera

Samsung - parla Dj Koh : dal flop del Note 7 ai ritardi del Galaxy Fold. "Sul mercato solo quando sarà perfetto" : Il presidente e Ceo del settore IT e mobile del colosso sudcoreano: " I miei due principi sono trasparenza e responsabilità". "I difetti del Note 7 interessavano la salute dei clienti, del Fold invece abbiamo distribuito alcuni modelli in anteprima per ricevere un feedback"

Samsung Galaxy Note 10 : versione Plus con fotocamera centrale : Samsung Galaxy Note 10: versione Plus con fotocamera centrale Manca un mese e mezzo alla presentazione del Galaxy Note 10 ma le voci sul suo arrivo e le novità che lo riguardano, non sembrano arrestarsi minimamente. Una quantità enorme di foto stanno circolando in rete, abbiamo sia le immagini delle cover, sia quelle di alcune parti dello smartphone, fino ad arrivare ai render completi. Non se ne può parlare ancora in forma ufficiale ma è ...

In cattedra il Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : aggiornamento Night Mode con N960FXXU3CSF9 : Restiamo sempre in attesa del Note 10, ma il Samsung Galaxy Note 9 è ancora in grado di regalare grandi emozioni: il phablet di attuale generazione, anche se per poco altro tempo ancora, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento nell'ambito del Modello brand Vodafone. La serie firmware di riferimento è l'ultima concepita per il dispositivo, vale a dire il pacchetto N960FXXU3CSF9, che integra la patch di sicurezza di giugno 2019, ed ...

Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico.

Raggiante il Samsung Galaxy S9 brand TIM : G960FXXU5CSF2 di giugno 2019 : Ci fa piacere annunciarvi la disponibilità per il Samsung Galaxy S9 brand TIM dell'aggiornamento G960FXXU5CSF2 con patch di sicurezza di giugno 2019, già rilasciato qualche giorno fa a bordo degli esemplari no brand Italia. Si tratta di un pacchetto per nulla avido di novità, che include una serie di innesti importanti, soprattutto per la fotocamera dell'ex top di gamma. In primo luogo va detto che l'upgrade prevede l'innesto della Modalità ...

Non si fermano più i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : a giugno l’aggiornamento sui 3 Italia : A distanza di pochi giorni dalla notizia che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non avrebbero più ricevuto nemmeno gli aggiornamenti trimestrali sulla sicurezza, ecco palesarsi un colpo di scena per buona parte di quegli utenti che hanno deciso di aggiudicarsene un esemplare in Italia. In un primo momento è stato il turno dei modelli no brand Italia, come vi abbiamo raccontato recentemente in questo articolo, seguiti adesso dai Samsung Galaxy S7 e ...