Salvini: rispediremo Carola in Germania

"Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera". Così il ministro dell'Interno,, commentando la decisione del Gip di Agrigento di non convalidare l'arresto del capitano della Sea-Watch 3. "Nessun problema: per la comandante criminaleRackete - prosegue- è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale"."Dalla giustizia mi aspettavo pene severe".(Di martedì 2 luglio 2019)