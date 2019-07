Salvatori di Uldum è la nuova espansione di Hearthstone rivelata da trailer e tanti

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Quest'oggi, Blizzard Entertainment ha presentatodi, lae avventurosaper, l'acclamato gioco di carte digitale free to play. Vi lasciamo al comunicato ufficiale.Disponibile a partire dal 6 agosto, il secondo capitolo di questa storia lunga un anno è ricco di azione e riprende dal punto in cui si erano fermate l'ultima, L'ascesa delle ombre™, e la relativa avventura per giocatore singolo, Colpo grosso a Dalaran, con nuove ed entusiasmanti abilità, nuovi intriganti Poteri Eroe e 135 nuove, scotcarte. Indi, i giocatori si uniranno ai ranghi della Lega degli Esploratori, un variegato gruppo di cercatori di tesori composto da alcuni degli eroi più improbabili di Azeroth. Per avere la meglio contro la Legione del M.A.L.E., i personaggi dovranno sopravvivere a pericoli come le carte Piaga, che hanno effetti ...

