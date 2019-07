Salernitana | Ventura può portarsi un pupillo | occhi su Cerci

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) L’ultima stagione è stata veramente negativa per lache ha evitato la retrocessione davvero per un soffio e dopo la vittoria nello spareggio playout ai calci di rigori contro il Venezia. Il presidente Lotito adesso ha intenzione di costruire una squadra in grado di lottare per la promozione e la scelta per la panchina può considerarsi davvero importante,per la categoria rappresenta sicuramente una figura di spessore. E l’ex Ct della Nazionale avrebbe chiesto un suo: stiamo parlando dello svincolato Alessio, l’ex Torino è reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia dell’Ankaraguku, adesso potrebbe tornare in Italia per provare una nuova esperienza nel campionato italiano. La lista svincolati, che occasioni per i club di serie A: l’elenco completo FOTO L'articolopuòun: ...

OfficialUSS1919 : ???? Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana Il tecnico ha firmato un contratto per l'attuale stagi… - MatteoPedrosi : Confermato tentativo della #Salernitana per Alessio #Cerci! Ventura chiama, Alessio risponde, ma l'ingaggio può ess… - SalernitanaT : La #Salernitana guarda alla primavera del #Torino. Ventura potrebbe avere a disposizione l'esterno Kone e le punte… -